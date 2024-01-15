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У Польщі закликають готуватися до нової хвилі біженців з України

Юлія Закрепа
15 січня 2024, 16:45
За даними прикордонників, станом на 1 січня 2024 року понад 18 мільйонів людей в'їхали до Польщі з України.
У Польщі закликають готуватися до нової хвилі біженців з України
Польша готується до нових біженців з України / колаж: Главред, фото: УНІАН

Заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна заявив, що у польському МЗС закликали готуватися до можливої нової хвилі біженців з України.

"Ми не можемо виключити, що російський наступ призведе до відсування фронту на Захід і призведе до того, що в Польщі з'являться ще мільйони українців, зокрема переважно жінки та діти", - сказав міністр в інтерв'ю Rzeczpospolita.

Шейна додав, що польське суспільство має бути до цього готовим. Польща стала активно допомагати Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ. Така підтримка включала як озброєння, так і гуманітарні питання, а також політичні.

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Так, Польща прийняла понад мільйон біженців з України. За даними прикордонників, станом на 1 січня 2024 року понад 18 мільйонів людей в'їхали до Польщі з України з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів.

Виплати переселенцям: що відомо

Нагадаємо, що Кабмін планує продовжити виплати для переселенців у 2024 році. В уряді хочуть автоматично продовжити виплати переселенцям ще на півроку для осіб, які втратили працездатність, або пенсіонерів з низьким рівнем пенсії.

Стало відомо, яка частина переселенців втратить виплати. Грошові виплати не продовжуватимуться особам, які перебувають за кордоном більше 30 днів та є ВПО, що повернулися до покинутого місця проживання.

В Україні буде посилення правил виплат переселенцям і перевірки пенсіонерів. В Україні остаточно посиляться правила виплат для переселенців і почнеться масштабна верифікація одержувачів пенсій.

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