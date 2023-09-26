'Є домовленості': Україна не битиме ракетами ATACMS по Росії

Минулого тижня США підтвердили, що поставлять Києву ракети великої дальності.

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Данілов розповів про використання ATACMS / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Україна не буде застосовувати далекобійні ракети ATACMS, які нададуть США, для ударів по території Російської Федерації.

Данілов в інтерв'ю іспанському виданню ABC розповів, що ракети великої дальності, які нададуть США, "будуть використовуватися виключно для захисту території України".

"На території Росії ми її використовувати не будемо, у нас є домовленості про це з нашими партнерами", - наголосив він. відео дня

За його словами, перенесення війни на територію Росії необхідне для захисту України. Завдання України - бити власною зброєю по військових об'єктах Російської Федерації та запевнив, що Україна не збирається нападати на російське цивільне населення.

Минулого тижня США підтвердили, що поставлять Києву ракети великої дальності, ПТРК, які є ключем для атак на лінії постачання російської армії.

Що таке ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39. ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

Передача ракет ATACMS для України

Нагадаємо, що США можуть офіційно схвалити передачу Україні ATACMS. Вже цього тижня можуть схвалити передачу Україні ракет ATACMS з касетною бойовою частиною. Після отримання цих ракет, на фронті відбудеться переломний момент.

Лавров злякався передачі Україні далекобійних ракет ATACMS та видав маячню про США. Лавров відреагував на ймовірні наміри Сполучених Штатів Америки надати Україні далекобійні ракети ATACMS, заявивши, що США воюють проти РФ.

США можуть включити ATACMS до найближчого пакету військової допомоги Україні. Рішення про надання ракет вже "на столі" та, ймовірно, ATACMS будуть включені в майбутній пакет допомоги в сфері безпеки. Остаточне рішення про надання Україні ATACMS ще не ухвалено.

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