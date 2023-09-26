Окупантів труять отрутою: у Маріуполі ліквідували 14 військових-росіян

Отрута найчастіше потрапляє в організм через їжу або напої, але може вбити людину і через дотик до поверхні.

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У Маріуполі отруїли російських окупантів / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, mrpl.city

У захопленому РФ Маріуполі Донецької області знаходять окупантів, які були отруєні невідомою речовиною.

Щонайменше 14 російських окупантів були отруєні серйозною отрутою, пишуть росЗМІ.

Повідомляється, що така отрута найчастіше потрапляє в організм через їжу або напої, але може вбити людину і через простий дотик до поверхні, на яку вона нанесена. Особливо, якщо на руці є подряпини або ранки.

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При цьому тиждень тому 11 військових віком від 23-х до 42-х років у Маріуполі померли від раптової зупинки серця. Розтини показали, що проблеми з серцем були лише у трьох з них, причому серйозні — тільки у одного.

За минулий час до них додалося ще троє окупантів, в тому числі і один офіцер.

"Військовий помер не від загадкової хвороби, як думали до цього. В його організмі була знайдена сильна отрута, яка викликає швидку зупинку серця, а незабаром після смерті сліди отрути виявити вже не можна", — стверджує джерело.

Співрозмовник каналу стверджує, що "така отрута може бути тільки в розпорядженні спецслужб".

Раніше повідомлялося про те, що РФ терміново зміцнює оборону Маріуполя. Російські окупанти облаштовують оборонні рубежі та будують бліндажі.

Нагадаємо, в результаті удару по військовій базі під Маріуполем 50 окупантів привезли до лікарні. Російські загарбники всю ніч розбирали завали і відвозили поранених і загиблих. В результаті удару також було знищено багато техніки ворогів.

Нагадаємо, українські військові потужно вдарили по російських загарбниках у тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області. Під час "прильотів" російські окупанти зазнали втрат серед особового складу.

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