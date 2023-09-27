'Збільшення втрат': Світан розкрив, коли Путін може мобілізувати 700 тисяч росіян

Світан повідомив, що існують механізми, які компенсують втрати противника, і вони вже запущені в Росії.

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Світан розповів про мобілізацію в РФ / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, соцмережі

На сайті Главред відбувся чат із військовим експертом, полковником запасу Романом Світаном. Спілкуючись із читачами, він розповів, чи наважиться Путін мобілізувати 400-700 тисяч осіб напередодні президентських виборів у РФ.

Світан зазначив, що існують механізми, які компенсують втрати противника, і вони вже запущені в Росії. Відомо, що рекрутингові центри РФ набирають приблизно стільки людей, скільки йде з фронту.

"Тому великої потреби в мобілізації у Росії просто немає, принаймні на даний момент, виходячи з нинішньої ситуації на полі бою. Не думаю, що російська влада піде на такий непопулярний крок як мобілізація, особливо перед виборами. Єдине, що може їх спонукати на ухвалення такого рішення - це збільшення втрат російської армії на лінії фронту в результаті нашого руху і прориву. Тільки-но втрати росіян на добу перевищать 1,5-2 тисячі осіб, тоді Росії доведеться включати механізм мобілізації", - пояснив експерт. відео дня

За його словами, поки з фронту не вибуває більше 1,5-2 тисяч на добу, росіянам достатньо того механізму відновлення, який є у них зараз. Причому поки що він працює за допомогою меркантильної складової - фінансової винагороди, соціального пакету та відбору профпридатних для виконання бойових завдань.

"Якщо не буде апокаліптичних змін на лінії фронту, в Росії не ухвалять рішення про широку мобілізацію", - зазначив Світан.

Нагадаємо, що ЗСУ повністю розбили бригаду російських морпіхів на Запоріжжі.Буданов заявив, що 810-та бригада російських морпіхів була "повністю розбита", її залишки відійшли, а на заміну прибули російські десантні частини.

ЗСУ знищили російський катер у Чорному морі разом із окупантами. Відомо, що в ході спецоперації знищення російського катеру "Тунець", ворог поніс втрати в кількості 6 ліквідованих та 2 поранених окупантів.

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