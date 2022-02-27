Нова Каховка на Херсонщині захоплена окупантами, українські прапори спущені

Вторгнення Росії / REUTERS

Нова Каховка в Херсонській області повністю потрапила під контроль російських окупантів станом на ранок 27 лютого 2022 року.

Міськвиконком захоплений і утримується ворожими військами, з будівель по всьому місту були зняті українські прапори.

Таку невтішну звістку приніс мер міста Володимир Коваленко.

Найскладніше зараз в селах Козацькому і Веселому - вони практично повністю зруйновані.

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Раніше США підрахували, що за три дні російського вторгнення по об'єктах України було запущено понад 250 балістичних ракет.

Також стало відомо, що українські захисники знищили підрозділ "кадирівців" під Гостомелем на Київщині.

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