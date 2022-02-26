Stinger в дії: під Херсоном знищили вертоліт окупантів

Підбитий вертоліт завалився на бік і впав на землю.
Російські окупаційні війська на території України втратили ще один літальний апарат.
Відповідне відео опублікували користувачі в соцмережах.
Зазначається, що подія відбувалася в районі Каховки Херсонської області.
На ньому зафіксовано, як в небі летить пара вертольотів, при цьому за одним з них тягнеться густий шлейф чорного диму.
В кінцевому підсумку літальний апарат завалюється на бік і падає на землю.
Додамо, що на відео зафіксовані схвальні коментарі очевидців, які записали відео з новими втратами путінської армії в Україні.
Раніше повідомлялося про те, що війська ППО України знищили російський військово-транспортний літак Іл-76, який перевозив ворожий десант.
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Бійці ЗСУ збили ворожий літак в районі Василькова Київської області, уточнили в Генштабі.