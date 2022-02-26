Stinger в дії: під Херсоном знищили вертоліт окупантів

/ Defense.gov/Marine Corps Lance Cpl. Elias Pimentel

Російські окупаційні війська на території України втратили ще один літальний апарат.

Відповідне відео опублікували користувачі в соцмережах.

Зазначається, що подія відбувалася в районі Каховки Херсонської області.

На ньому зафіксовано, як в небі летить пара вертольотів, при цьому за одним з них тягнеться густий шлейф чорного диму.

В кінцевому підсумку літальний апарат завалюється на бік і падає на землю.

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Додамо, що на відео зафіксовані схвальні коментарі очевидців, які записали відео з новими втратами путінської армії в Україні.

Раніше повідомлялося про те, що війська ППО України знищили російський військово-транспортний літак Іл-76, який перевозив ворожий десант.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Бійці ЗСУ збили ворожий літак в районі Василькова Київської області, уточнили в Генштабі.