"Перші" втрати: Росія офіційно визнала плачевні результати вторгнення

У Росії його назвали "захисником миру"...
Російська Федерація вперше на офіційному рівні заявила про втрати в агресії проти України.
Незважаючи на великі втрати, фото і відеодокази, Генштаб РФ продовжував заявляти про те, що "втрат немає".
Однак 26 лютого глава Дагестану Сергій Меліков висловив співчуття родині загиблого в Україні офіцера Нурмагомеда Гаджимагомедова. Було зазначено, що офіцер загинув нібито в ході "спеціальної військової операції на Донбасі".
"Обрав собі непростий і благородний шлях захисника світу", зазначив Меліков.
Нурмагомедов служив у 247-му гвардійському десантно-штурмовому Кавказькому козачому полку ВДВ.
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Автор: Олена Стороженко