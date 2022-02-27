"Перші" втрати: Росія офіційно визнала плачевні результати вторгнення

Російські війська / Reuters

Російська Федерація вперше на офіційному рівні заявила про втрати в агресії проти України.

Незважаючи на великі втрати, фото і відеодокази, Генштаб РФ продовжував заявляти про те, що "втрат немає".

Однак 26 лютого глава Дагестану Сергій Меліков висловив співчуття родині загиблого в Україні офіцера Нурмагомеда Гаджимагомедова. Було зазначено, що офіцер загинув нібито в ході "спеціальної військової операції на Донбасі".

"Обрав собі непростий і благородний шлях захисника світу", зазначив Меліков.

Нурмагомедов служив у 247-му гвардійському десантно-штурмовому Кавказькому козачому полку ВДВ.

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