"Удар нижче пояса": Жданов розповів, як атака на Кримський міст вплинула на ФСБ РФ

Жданов підкреслив, що удар був не стільки по мосту і міфу про "всесильну російську ППО", скільки по ФСБ і Росгвардії.

https://glavred.net/world/udar-nizhe-poyasa-zhdanov-rasskazal-kak-ataka-na-krymskiy-most-povliyala-na-fsb-rf-10487422.html Посилання скопійоване

Жданов розповів, як атака на Кримський міст вплинула на ФСБ РФ / Колаж: Главред, фото: Главред, Telegram

Атака на Кримський міст, яка сталася у ніч на 17 липня, отримала широкий резонанс в засобах масової інформації. Як відомо, цей міст є символом прокладеного зв'язку між Кримом та країною-агресоркою Росією, і його стійкість завжди була висувана як приклад "всесильної російської ППО". Однак нещодавня атака поклала під сумнів цей міф.

Як підкреслив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду, удар був не стільки по мосту і міфу про "всесильну російську ППО", скільки по ФСБ і Росгвардії.

"Такі інциденти показують, що вони не в змозі забезпечити об'єкту державної важливості безпеку. Адже саме ФСБ відповідає за охорону і оборону Кримського мосту, не ЗС РФ. І для них це просто удар нижче пояса", - зауважив Жданов.

відео дня

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Удар по Кримському мосту

Як повідомляв Главред, вночі 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи та впав проліт. "Глава" окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту зупинено рух – сталася надзвичайна подія в районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю.

Для російського диктатора Володимира Путіна друга атака на Кримський міст стала дуже болісною. Після вибуху на Кримському мосту у Кремлі всі рвали та метали, посипали голову попелом та шукали крайніх. Про це повідовив представник ГУР Андрій Юсов.

Як зазначив керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, на прикладі Керченського мосту усі побачили, що в України є певна зброя, яка здатна діставати і спричиняти руйнування. За його словами, ця зброя може проходити багатоешелоновану оборону ворога. Бо Кримський міст дуже серйозно охороняється, і пройти таку оборону – це надскладне завдання.

Вас може зацікавити: