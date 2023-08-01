Білорусь готується масово виробляти у себе іранські дрони Shahed - ISW

До Ірану прибув міністр оборони Білорусі генерал-лейтенант Віктор Хренін, де він зустрівся із іранським колегою.

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Білорусь планує угоду з Іраном на виробництво Shahed / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот: відео

У звіті Інституту вивчення війни повідомили, що Білорусь хоче укласти угоду з Іраном про виробництво дронів-камікадзе Shahed на своїй території.

Як повідомили аналітики ISW, що 31 липня до Ірану прибув міністр оборони Білорусі генерал-лейтенант Віктор Хренін, де зустрівся зі своїм іранським колегою бригадним генералом Мохаммадом Реза Аштиані. Сторони підписали меморандум про взаєморозуміння та двосторонній план військового співробітництва на 2023 рік.

Відомо, що Аштиані на посаді міністра оборони відповідає за переговори про купівлю-продаж військової техніки.

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"Хренін і Аштиані, ймовірно, обговорювали питання продажу озброєнь під час своєї зустрічі. Білорусь, можливо, також намагалася укласти угоду про виробництво іранських безпілотників Shahed на своїй території", - йдеться у звіті.

Ситуація в Білорусі: що відомо

Нагадаємо, що Росгвардія провела великі навчання на території Білорусі. Вони відпрацьовували придушення бунтів під час загальної мобілізації серед громадян та їхніх сімей.

Біля кордонів ЄС серйозно загострюється ситуація. Білорусь може опинитися в повній ізоляції через "вагнерівців". Прямо поблизу кордонів з Польщею найманці ПВК "Вагнер" почала підготовку білоруського спецназу.

Бойовики Вагнер стягнули до Білорусі понад 700 од. техніки. Найманці ПВК Вагнер Євгенія Пригожина поповнюють свої лави у Білорусі і облаштовуються в селі Цель Осиповицького району, де вони зробили свій табір.

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