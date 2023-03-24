Вночі окупанти атакували "Шахедами" Україну: є влучання у Кривому Розі

У ніч на п'ятницю, 24 березня, країна-окупант Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. Внаслідок ворожого обстрілу безпілотниками іранського виробництва у Кривому Розі зафіксовано влучення.
Удар підтвердив глава військової адміністрації міста Олександр Вілкул у Facebook. Він закликав жителів не публікувати в мережі кадри з місця прильоту.
Зазначимо, що на території Дніпропетровської області повітряну тривогу через загрозу дронових або ракетних атак РФ з опівночі п'ятниці оголошували двічі: перша тривала майже півгодини, друга - з 02:53 до п'ятої ранку.
Під час них жителі Кривого Рогу повідомляли про звуки вибухів. Приліт голова міської військової адміністрації підтвердив близько 04:00.
Крім того, звуки вибухів були чутні в Сумському районі Сумської області. Як передає Суспільне Суми, про вибухи стало відомо близько 00:11 ночі.
У Київській ОВА також повідомляли про загрозу атаки ворожих безпілотників.
РФ атакувала Україну дронами вночі 22 березня
У ніч на 22 березня російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва типу Shahed. Ворожі "Шахеди" зафіксували у низці регіонів України.
Під час нічної атаки росіян отримав пошкодження один з об'єктів інфраструктури в Житомирській області.
За даними Генштабу ЗСУ, війська РФ вночі завдали масованого авіаційного удару з використанням БПЛА "Шахед-136". За попередніми даними, ворог запустив 21 дрон, 16 з яких були знищені українськими силами ППО.
Пізніше стало відомо, що в результаті нічної атаки дронів 22 березня у місті Ржищів Київської області пошкоджено гуртожитки та ліцей.
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