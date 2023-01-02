Нічна атака дронів: над Києвом збили 20 російських цілей, є потерпілий

Російські окупанти в ніч на 2 січня запустили кілька хвиль "Шахедів". У Києві було чути вибухи.

Минулої ночі РФ атакувала Київ дронами / pixabay.com, Telegram

Вночі 2 січня у низці областей України, зокрема в Києві та області, була оголошена повітряна тривога через атаку дронів-камікадзе. Повітряна тривога тривала понад 4 години. За час атаки сили ППО збили в столиці 20 ворожих цілей.

Як повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, російські війська в ніч на 2 січня запустили кілька хвиль "Шахедів". У Києві було чути вибухи.

Один з уламків дрона-камікадзе впав у Деснянському районі столиці. Був госпіталізований 19-річний хлопець.

"19-річний молодий чоловік отримав різану рану стопи (наступив з необережності на уламки скла). Він направлений у травмпункт", - повідомляється в Telegram Київської міської військової адміністрації,

Вранці 2 січня мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram, що внаслідок нічних обстрілів столиці пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. У місті - аварійні відключення електроенергії, є знеструмлені об'єкти теплопостачання. Водопостачання столиці здійснюється в штатному режимі.

Атака України 31 грудня - 1 січня

У суботу, 31 грудня, під час повітряної тривоги прокотилася низка вибухів у різних областях. Росія запустила по Україні ракети.

У різних областях України спрацювала протиповітряна оборона. Зокрема, у Київській, Вінницькій, Харківській, Херсонській, Тернопільській Житомирській, Хмельницькій областях.

У Києві також було чути кілька гучних вибухів. У мережі повідомляли про 10 звуків вибуху в Києві, найгучніше було в центрі.

Один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом'янському районі столиці. Також вибухи сталися в Печерському та Голосіївському районах.

Під час атаки на Київ у Печерському районі був поранений журналіст з Японії.

Різні ступені пошкоджень отримали будівлі двох шкіл у Солом'янському районі столиці, одна - у Печерському, один дитсадок у Солом'янському районі.

Внаслідок російської атаки на цивільні об'єкти столиці 1 людина загинула, 20 - постраждали. Госпіталізували 14 постраждалих, шістьом медики надали допомогу на місці.

У ніч на 1 січня 2023 року російські війська атакували Україну з повітря. Ворог запускав, зокрема, безпілотники. 45 іранських дронів-камікадзе "Шахед" вдалося збити силам ППО.

Під ударом опинилися зокрема Київ і область. У столиці збита ракета впала в Шевченківському районі, а в Київській області зафіксовано "приліт" по об'єкту інфраструктури.

Один з дронів впав на спортивному майданчику, де грають діти. Окупанти цинічно написали на безпілотнику "З Новим роком".

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