"Прилетіло на голови": Арестович розповів подробиці обстрілу бази "Вагнера" в Попасній

Арестович / УНІАН

Російський військовий кореспондент "засвітив" базу "Вагнера" в Попасній. Після чого ЗСУ і вдарили по споруді.

Як каже радник глави Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним, ЗСУ вдалося ліквідувати кілька десятків бойовиків, які приїхали вбивати українців.

"Один з російських військових кореспондентів запалив номер будинку і отримав "премію імені Коца", який теж так любить "світити". А потім "вагнерівцям" на голови прилетіло. Складно сказати, скільки там загинуло, але кілька десятків є. Пригожин приїхав "морально ""підтримати окупантів, а це значить, що у них проблеми з моральним духом", - сказав Арестович.

Ракетний удар по базі путінських найманців ПВК "Вагнера"

Нагадаємо, 14 серпня стало відомо, що українські війська завдали ракетного удару по базі путінських найманців ПВК "Вагнера" в окупованому місті Попасна. При цьому місце розташування бази "здав" російський військовий кореспондент Середа, який виклав її фотографії в свій Telegram-канал.

15 серпня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай підтвердив удар ЗСУ по базі "вагнерівців".

"Цього разу вчора (14 серпня – ред.) в Попасній точним ударом розбитий штаб ПВК "Вагнер". Кількість загиблих уточнюється", - сказав Гайдай.

Пізніше в мережі з'явилися фото і відео того, що залишилося від бази "вагнерівців" у Попасній після її знищення.

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