Ракети пішли на зліт: у Криму прогриміли нові вибухи

У Криму прогриміли нові вибухи / pixabay.com

У п'ятницю ввечері, 19 серпня, у тимчасовій окупованому Росією Криму прогриміли нові вибухи.

В Мережі опублікували кадри, на яких зображений зліт ракет на півострові.

Як стверджують російські Telegram-канали, на кадрах зафіксована робота протиповітряної оборони.

При цьому повідомляється, що за даними місцевих жителів в районі Євпаторії прогриміли не менше двох вибухів.

"Кадри очевидців з Євпаторії, місцеві жителі стверджують, що було два вибухи", - пишуть росЗМІ.

Крім того, повідомляється про вибухи у Севастополі.

У Мережі опублікували відповідні кадри.

Нагадаємо, раніше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

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