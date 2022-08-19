Ракети пішли на зліт: у Криму прогриміли нові вибухи

За даними місцевих жителів в районі Євпаторії прогриміло не менше двох вибухів.
У п'ятницю ввечері, 19 серпня, у тимчасовій окупованому Росією Криму прогриміли нові вибухи.
В Мережі опублікували кадри, на яких зображений зліт ракет на півострові.
Як стверджують російські Telegram-канали, на кадрах зафіксована робота протиповітряної оборони.
При цьому повідомляється, що за даними місцевих жителів в районі Євпаторії прогриміли не менше двох вибухів.
"Кадри очевидців з Євпаторії, місцеві жителі стверджують, що було два вибухи", - пишуть росЗМІ.
Крім того, повідомляється про вибухи у Севастополі.
У Мережі опублікували відповідні кадри.
Нагадаємо, раніше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.
Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.
При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.
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