Загроза ракетного удару по Києву: експерт попередив, коли чекати обстрілу

До Києва можуть долетіти ракети "повітря-земля", які можливо випустити з російських літаків, попередив Олег Жданов.
Найближчим часом російські окупанти можуть завдати ракетний удар по Києву, заявив військовий експерт Олег Жданов.
До Києва можуть долетіти ракети "повітря-земля", які можливо будуть випускати з російських літаків, у тому числі з винищувальної авіації, підкреслив він в інтерв'ю Юлії Латиніній.
"А, може бути, знову прилетять Ту-22М3 з ракетами х-22. Вони дістають практично до середини України", - зазначив експерт.
Разом з тим він уточнив, що РФ може готувати ракетний удар по Україні на святкові дні 23-24 серпня.
"Це єдине, що у них залишилося з тих козирів, з яких вони можуть походити", - додав Жданов.
Нагадаємо, раніше Жданов заявив про те, що російські загарбники в найближчі тижні можуть посилити обстріли України ракетами.
"У найближчі тижні можуть бути посилені ракетні обстріли України. Росія намагається перевести війну в стадію позиційної. Вони, як я розумію, взяли тактику оборонної операції. Зараз вони будуть окопуватися", – зазначає Жданов.
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