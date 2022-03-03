Російські загарбники просили пропустити їх до ЗАЕС, щоб сфотографуватися "для звітності"

Енергодар тримає оборону Запорізької атомної електростанції / Скріншот - УНІАН

Голова НАЕК Енергоатом Петро Котін 2 березня, ввечері провів брифінг, на якому розповів, про стан АЕС в умовах воєнного стану в Україні.

Котін розповів, що звернувся в Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) з проханням забезпечити "зону контролю" радіусом в 30 метрів АЕС у Енергодарі Запорізької області. Таким чином він сподівається вберегти стратегічний важливий для України об'єкт від ракетних ударів та/або ведення будь-яких військових дій біля станції.

Зараз Енергодар на блокпостах захищає від російського загарбника близько 22 тис.місцевих жителів.

Серед іншого Глава НАЕК розповів, що російські окупанти намагаються вести переговори з главою Енергодара. Парламентери просили зайти в місто ненадовго, тільки щоб зробити фотографії на тлі ЗАЕС. Після цього пообіцяли відразу піти.

"Російські загарбники виходять і намагаються вести переговори з керівництвом міста Енергодар. Вони кажуть, що їм достатньо хоч трохи увійти в місто, сфотографуватися на тлі ЗАЕС і надіслати звіт керівництву", – повідомив Котін слова окупантів.

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