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Українські війська взяли в полон 2-й елітний підрозділ РФ

3 березня 2022, 08:23

Російські окупанти були захоплені під Харковом.

Українські війська масово беруть у полон військових РФ / 200rf.com

Український військові розбили під Харковом елітний підрозділ військ РФ і взяли його в полон.

"Під Харковом розгромили і взяли в полон другий елітний підрозділ російської армії. Це 1-а танкова армія-Таманська дивізія, Кантемирівська дивізія і так далі", - розповів радник керівника офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, інші підрозділи окупантів також несуть втрати.

"А про інших навіть і говорити нічого. Сьогодні (в середу, 3 березня, - ред.) потрапили в полон офіцери ротні - командири танкового батальйону, там заступник командира полку, і так далі. І ось вони плачуть, стоять на колінах і кажуть "ми не знали"... У них навіть легенди не заготовлені як слід", - додав радник глави ОП.

Також він назвав головні тактичні помилки, які допускає противник. Це - зосередження 55-60% військ РФ навколо Харкова і Києва "величезні діри" в інших регіонах. Зокрема, на півдні, в центрі та зоні ООС.

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"Дірки обернуться тим, що вони намагаються ротними або батальйонними групами (це 200 - 400, 600 осіб) намагаються вирішувати якісь завдання. І ось тричі спробувавши вирішити ці завдання в напрямку Кривого Рогу і під Миколаєвом вони потрапили під удар і були практично повністю знищені", - резюмував Арестович.

Нагадаємо, раніше у Сумській області пройшов перший обмін полоненими. Одного російського офіцера обміняли на п'ятьох українських бійців тероробни.

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