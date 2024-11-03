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В Україні гримлять вибухи: регіони закидають Шахедами, КАБами і балістикою

Ангеліна Підвисоцька
3 листопада 2024, 23:10оновлено 4 листопада, 00:19
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У багатьох областях України працювали сили ППО.
В Україні гримлять вибухи: регіони закидають Шахедами, КАБами і балістикою
Росіяни атакували Україну Шахедами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса

Російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". У багатьох областях України оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ворожі дрони запустили з півночі країни та з півдня. Проліт Шахедів був зафіксований у Сумській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Черкаській областях. У Повітряних силах зазначали, що безпілотники летіли курсом на Київ із Сумської та Чернігівської областей.

В Україні гримлять вибухи: регіони закидають Шахедами, КАБами і балістикою
Що відомо про Шахеди / Інфографіка: Главред

У багатьох областях було чути вибухи. Українські сили ППО працювали, знищуючи Шахеди.

відео дня

У Повітряних силах закликали пройти в укриття жителів столиці через атаку дронів.

"Ворожі БпЛА на столицю з півночі (зі сторони Вишгорода). Перебувайте в укриттях", - написав мер Києва Віталій Кличко.

атака шахедов
Росіяни атакували Україну Шахедами / фото: скріншот

Також відомо, що росіяни атакували балістичними ракетами Сумську та Запорізьку області. Там прогриміли потужні вибухи.

У Харкові також пролунали потужні вибухи. Росіяни вдарили по місту КАБами. Внаслідок цього пошкоджений супермаркет у Шевченківському районі міста. Постраждали 11 людей, повідомляє мер міста Ігор Терехов.

Дивіться відео з моментом удару по супермаркету в Харкові:

В Україні гримлять вибухи: регіони закидають Шахедами, КАБами і балістикою
РФ вдарила по супермаркету в Хврькові / фото: скріншот

Під ударом була і Дергачівська громада. Там ворог влупив по 5-поверховому будинку, там зруйновано під'їзд. Під завалами перебувають щонайменше троє людей, одну жінку вдалося врятувати.

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Нагадаємо, в ніч на 3 листопада в Києві та області прогриміла серія вибухів. Перед цим у місті було оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних безпілотників. У столиці внаслідок нічної атаки ворожих безпілотників зафіксовано падіння уламків у кількох районах.

Раніше повідомлялося про те, що 2 листопада, в передмісті Києва прогримів вибух. Росія вкотре атакувала столицю дронами, у місті та області працювали сили ППО.

Як повідомляв раніше Главред, спікер КДВА Михайло Шаманов пояснив, що росіяни почали застосувати нову тактику для атаки "Шахедами". Вона передбачає проліт дронів на малих висотах, зазначили в КГВА.

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