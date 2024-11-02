РФ цинічно атакувала об'єкти енергетики: який регіон залишився без світла

Практично 2 тисячі абонентів залишилися без електрики через атаку дронів на Київщині.

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Через атаку дронів виникли проблеми зі світлом / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

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У Київській області тривають відключення світла

Майже 2 тисячі мешканців без електроенергії

У ніч проти 2 листопада російські війська атакували Київ і область дронами. Внаслідок удару виникли пошкодження електромереж. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

За словами начальника ОВА, атака дронами на Київщину тривала понад 8 годин. В результаті обстрілу 1860 абонентів у одному з сіл області залишилися без електрики через пошкодження ліній електропередач.

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Крім того, в чотирьох районах області пошкоджено 8 приватних будинків, квартиру в багатоповерховому будинку та дві господарчі споруди – вибиті вікна, двері, пошкоджені фасади та дахи.

"Внаслідок падіння уламків збитих цілей в приватному господарстві згорів комбайн. Як повідомлялося раніше, внаслідок атаки є постраждала – 82-річна жінка, яка отримала уламкове поранення через падіння частин БПЛА. Жінка з ранами голови та гіпертонічним кризом доправлена до лікарні. Стан задовільний. Надається вся необхідна медична допомога.", - написав Руслан Кравченко.

У ДТЕК також повідомляли, що ранкове ураження транзитної високовольтної лінії у Київщині призвело до відключення світла в столиці.

"Частина будинків Голосіївського району залишилась без електрики. Енергетики ДТЕК оперативно перезаживили клієнтів і протягом однієї години повернули світло", - розповіли в компанії.

При цьому сама високовольтна лінія потребує ремонту.

Хто такий Руслан Кравченко? Руслан Кравченко - український прокурор, учасник російсько-української війни. Голова Київської обласної державної адміністрації з 10 квітня 2023 року. Кандидат на посаду керівника Національного антикорупційного бюро України, пише Вікіпедія.

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Як раніше писав Главред, окупанти вранці у суботу, 2 листопада, атакували Київ "Шахедами". Під час атаки дронів у Святошинському районі міста були частково зруйновані 15 і 16 поверхи багатоповерхівки, сталося загоряння.

Також за словами мера Києва, уламки дрона влучили в офісну будівлю у Шевченківському районі столиці. Він зазначив, що екстрені служби працюють на місці події.

Згодом у Повітряних силах ЗСУ написали, що російські загарбники у ніч 2 листопада запустили по Україні 71 ударний безпілотник, а також керовану авіаційну ракету.

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