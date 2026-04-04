У Харкові пролунали потужні вибухи: є влучання поблизу житлових будинків - деталі

Інна Ковенько
4 квітня 2026, 23:36
У Харкові пролунав вибух - є влучання у шевченківському районі
У Харкові пролунав вибух - є влучання у шевченківському районі / Колаж: Главред, фото: скриншот

4 квітня, близько 23:10 у Харкові пролунав вибух. Окупаційні війська РФ атакували місто дронами.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання поблизу житлових будинків У Шевченківському районі міста.

"Ворог завдав удару по Шевченківському району. Є влучання поблизу житлових будинків", 1деться в повідомленні.

Згодом очільник ОВА Олег Синєгубов уточнив, що РФ вдарили по місту безпілотником. Поки що інформація про постраждалих не надходила. Екстрені служби прямують на місце удару.

Пізніше в ОВА уточнили, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено скління вікон трьох гуртожитків, трьох багатоповерхівок та пошкоджено 3 автомобіля. Там додали, що обійшлося без постраждалих.

О 23:03 Повітряні сили попереджали про дрони, що прямують курсом на Харків.

Як раніше писав Главред, 4 квітня російські війська вдарили по Нікополю FPV-дронами. Внаслідок атаки загинули п’ятеро людей. Понад 25 людей отримали поранення.

Нагадаємо, 4 квітня війська РФ дронами атакували Київ. Уламки збитих цілей впали в одному з районів столиці, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Тієї ж ночі під ударом дронів опинилися Суми. Внаслідок атаки зафіксовано влучання у багатоповерховий будинок і виникла пожежа. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Про персону: Ігор Терехов

Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

