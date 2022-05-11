Німб-"оберіг" над Одесою: у небі помітили рідкісне природне явище

Сонячне гало над Одесою / Одеса INFO

В небі над Одесою з'явилося дуже рідкісне природне явище. У середу, 11 травня, очевидці зняли – сонячне гало.

Своїм виглядом воно нагадує німб, що нависає над українським містом-героєм, захищаючи і оберігаючи його, пише Одеса INFO.

Відзначається, що жителі Південної Пальміри мали можливість спостерігати рідкісне оптичне явище. Воно виникає через заломлення і відбиття світла в крижаних кристалах і спостерігається найчастіше в атмосфері у перисто-шаруватих хмар.

При цьому сонячне гало може свідчити про зміни в погоді – похолоданні, при вологих атмосферних фронтах.

/ Одеса INFO

Сонячне гало: що говорять перекази

Звернемо увагу, що в давнину люди вірили, що сонячне гало – це Божий знак, що скоро прийде його слава, і зло на землі буде покарано.

При цьому гало вважалося поганим знаком для завойовників - в нашому випадку для росіян, яким, безсумнівно, Одесу не захопити.

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