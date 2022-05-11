Німб-"оберіг" над Одесою: у небі помітили рідкісне природне явище

Жителі Південної Пальміри мали можливість спостерігати рідкісне оптичне явище.
В небі над Одесою з'явилося дуже рідкісне природне явище. У середу, 11 травня, очевидці зняли – сонячне гало.
Своїм виглядом воно нагадує німб, що нависає над українським містом-героєм, захищаючи і оберігаючи його, пише Одеса INFO.
Відзначається, що жителі Південної Пальміри мали можливість спостерігати рідкісне оптичне явище. Воно виникає через заломлення і відбиття світла в крижаних кристалах і спостерігається найчастіше в атмосфері у перисто-шаруватих хмар.
При цьому сонячне гало може свідчити про зміни в погоді – похолоданні, при вологих атмосферних фронтах.
Сонячне гало: що говорять перекази
Звернемо увагу, що в давнину люди вірили, що сонячне гало – це Божий знак, що скоро прийде його слава, і зло на землі буде покарано.
При цьому гало вважалося поганим знаком для завойовників - в нашому випадку для росіян, яким, безсумнівно, Одесу не захопити.
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