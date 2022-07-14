Вже 12 загиблих і 25 поранених: рятувальники показали наслідки ракетного удару РФ по Вінниці

Рятувальники показали наслідки ракетного удару РФ по Вінниці/ t.me/dsns_telegram

Кількість загиблих мирних жителів після ракетного удару Росії по Вінниці збільшилася.

За інформацією ДСНС, станом на 12:15 вже 12 загиблих і 25 поранених. На місці працює 90 рятувальників.

Ракетний удар по Вінниці

Окупаційні війська Росії завдали ракетних ударів по центру Вінниці. Влада повідомила про попадання 3 ракет ворога в цивільні об'єкти. Одна з ракет впала поруч з пологовим будинком. На місці події сталася пожежа.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з центру Вінниці, куди російські окупанти 14 липня завдали ракетного удару, в результаті якого загинули і постраждали мирні українці.

Зеленський заявив, що РФ відкрито здійснює терористичні акти в Україні.

"Кожен день Росія знищує мирне населення, вбиває українських дітей, направляє ракети по цивільних об'єктах. Де немає нічого військового. Що це, якщо не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист", - написав Зеленський.

Читайте також: