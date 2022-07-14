Вже 12 загиблих і 25 поранених: рятувальники показали наслідки ракетного удару РФ по Вінниці

Співробітники ДСНС продовжують шукати людей під завалами та ліквідовувати пожежу.
Кількість загиблих мирних жителів після ракетного удару Росії по Вінниці збільшилася.
За інформацією ДСНС, станом на 12:15 вже 12 загиблих і 25 поранених. На місці працює 90 рятувальників.
Ракетний удар по Вінниці
Окупаційні війська Росії завдали ракетних ударів по центру Вінниці. Влада повідомила про попадання 3 ракет ворога в цивільні об'єкти. Одна з ракет впала поруч з пологовим будинком. На місці події сталася пожежа.
Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з центру Вінниці, куди російські окупанти 14 липня завдали ракетного удару, в результаті якого загинули і постраждали мирні українці.
Зеленський заявив, що РФ відкрито здійснює терористичні акти в Україні.
"Кожен день Росія знищує мирне населення, вбиває українських дітей, направляє ракети по цивільних об'єктах. Де немає нічого військового. Що це, якщо не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист", - написав Зеленський.
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