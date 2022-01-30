Данія надасть Україні військову техніку та зброю

Про солдатів поки мови не йде
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила про готовність країни надати Україні військову допомогу. Йдеться про техніку і зброю.
Як повідомляє Jyllands-Posten, це трапиться при подальшій військовій ескалації з боку РФ.
Однак поки невідомо, чи буде Данія надавати Україні своїх солдатів.
"Я не хочу виключати (поставки військової техніки в Україну, - Ред.), і у мене немає принципового заперечення проти того, щоб ми це зробили", - сказала Фредеріксен.
За її словами, ситуація навколо України є серйозною загрозою для Європи. Тому "існує реальний ризик збройного конфлікту на Європейській землі".
Крім того, Фредеріксен пригрозила Росії у разі нового вторгнення в Україну санкціями "безпрецедентного масштабу".
Нагадаємо, американське видання The Wall Street Journal з посиланням на офіційні особи як Німеччини, так і Естонії повідомило, що Берлін відмовляється надати Естонії дозвіл на передачу озброєння Україні.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив розчарування у зв'язку з відмовою уряду Німеччини постачати Україну зброєю, заявивши, що"українці пам'ятатимуть це десятиліттями".
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