Ніхто з союзників не зробив достатньо: Кулеба назвав шлях до перемоги над РФ

Глава МЗС назвав найкоротший шлях до перемоги і відновлення миру і безпеки в Європі.

Дмитро Кулеба назвав шлях для перемоги над РФ / Колаж УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував допомогу західних союзників для досягнення перемоги над РФ.

Він упевнений в тому, що найкоротший шлях до перемоги над окупантами - це надання Україні всієї необхідної зброї від міжнародних партнерів. Таке повідомлення глава МЗС України розмістив у Twitter.

"Україна вдячна партнерам за військову допомогу, але ми повинні бути чесними один перед одним: ніхто не зробив достатньо, поки російські чоботи залишаються на українській землі", - упевнений він.

Водночас міністр закордонних справ вважає, що надання озброєння Україні є найкоротшим шляхом до перемоги та відновлення миру і безпеки в Європі та за її межами.

Нагадаємо, в рамках військової допомоги Україна отримає від Франції бронетранспортери ACMAT Bastion. Про це домовилися під час телефонної розмови президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон.

Україна в рамках великого пакету військової допомоги також отримає батарею зенітного ракетного комплексу Patriot. Вчити українців використовувати ППО будуть американці.

Раніше стало відомо, що Україна і Франція домовилися про передачу нашій країні систем протиповітряної оборони.

Від Німеччини Україна отримає в якості військової допомоги 26 високопрохідних автомобілів з крюковим навантаженням HX 8x8.

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