"Ніколи не буває достатньо": військовий сказав, чи зможе Україна відбити атаки РФ

Зараз співвідношення українських і російських сил становить 1:5, каже військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

У ЗСУ розповіли, чи вистачить Західної техніки, щоб відбити наступ Росії / колаж фото 59 ОМПБр Якова Гандзюка, скріншот з відео

З перших днів повномасштабного вторгнення українським військовим було вкрай важко протистояти російській армії через її переваги в кількості техніки та особового складу. Тоді ця різниця була в межах 1:20. Зараз Україна отримує потужну військову допомогу від міжнародних партнерів і очікує отримання західних танків.

Однак поки неможливо відповісти на питання, чи вистачить ЗСУ цього озброєння, щоб відбити новий наступ ворога і звільнити українські землі. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовослужбовець ЗСУ, журналіст і політолог Кирило Сазонов.

"Це - війна, і жоден військовий про техніку або боєкомплект ніколи не скаже: "Досить". Снарядів ніколи не буває достатньо, їх завжди хочеться більше, щоб була більшою щільність вогню і була можливість частіше наступати", - сказав Кирило Сазонов.

Своєю чергою він звернув увагу на те, що у Россі вже немає тієї переваги, яка була в лютому і навесні 2022 року.

"Тоді була (перевага - Главред) 1:20, зараз 1:5, і, дасть бог, на лютий-березень ми вийдемо на 1:1. І це вже відчувається - власне, ще в червні було видно, що "отвєтки" полетіли, як слід", - додав Сазонов.

Україна отримає танки Leopard 2

Раніше у ЗМІ повідомляли, що Шольц після декількох місяців коливань ухвалив рішення про передачу танків Leopard Україні. Зазначалося, що Німеччина відправить Києву як мінімум одну роту танків Leopard 2A6. (Танкова рота зазвичай складається із 10 танків, але згідно зі стандартами НАТО вона включає у себе 14 танків).

Після того, як німецькі ЗМІ повідомили про рішення Шольца передати Україні танки Leopard 2, голова ОП Андрій Єрмак написав про те, що танки потрібні державі для відновлення своєї територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах. Він наголосив, що кілька сотень танків допоможуть українським військовим у боротьбі проти РФ.

Канцлер ФРН Олаф Шольц під час засідання німецького уряду 25 січня офіційно заявив, що Берлін направить Україні 14 танків Leopard 2. Також Німеччина дозволить іншим країнам реекспорт танків Україні.

У Москві нервово відреагував на інформацію про постачання Україні західних танків для протидії агресії РФ. Нові поставки бронетехніки ЗСУ "затягнуть" війну, заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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