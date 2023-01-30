"Це неминучий процес": РФ готується до виводу військ з України – Піонтковський

Політолог Андрій Піонтковський вважає, що РФ готується до капітуляції та усунення Путіна з президентського крісла.

Росія готується до капітуляції / Колаж фото скріншот з відео, УНІАН

РФ готується до капітуляції та відводу військ з України. Російський диктатор Володимир Путін висидить на своєму президентському кріслі ще 2-3 місяці. Про це заявив політолог та публіцист Андрій Піонтковський, повідомляє УНІАН.

Публіцист помітив, що Путін та пропагандисти змінили свою риторику про війну. Тепер вони не заперечують можливість відходу.

"Відразу після форуму в Давосі у РФ почалася паніка і спустили нові "темники": "Росія – велика держава, вона не може зазнати поразки, навіть якщо ми, борючись з блоком озброєних до зубів 50 держав НАТО, відступимо на кордони 91-го року, все одно це буде наша велика перемога". Реальність змушує змінювати свідомість і в бункері, і на Луб’янці, і де завгодно", - сказав Піонтковський.

Він переконаний, що зовсім скоро Путін може втратити своє президентське крісло, адже Генштаб РФ від самого початку розумів "перспективи спецоперації".

"Зараз, коли відбувся серйозний перерозподіл влади під час міні-перевороту, я сподіваюся, що військові нав’яжуть якийсь варіант виходу з цієї ситуації ... Сам Путін вже інші пісні співає. Це неминучий процес і він буде посилюватися", - додав політолог.

Хто такий Андрій Піонтковський Андрій Піонтковський (нар. 30 червня 1940, Москва) – російський політолог, публіцист; математик, кандидат фізико-математичних наук. Активний критик Путіна та політики Росії, дослідник владного бандитизму, путінізму та рашизму, опублікував багато статей та монографій із цієї теми. Із 2019 року дає інтерв'ю різноманітним українським ЗМІ, демонструючи глибоку обізнаність у світовій політиці та внутрішній політиці Росії. Піонтковський виступає критиком, коментує та аналізує міжнародну політику та політику РФ, вказуючи на помилки та надає припущення, ділиться спостереженнями. Через переслідування у РФ мешкає у Вашингтоні, США, пише Вікіпедія.

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