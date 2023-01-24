Декілька сотень танків для України: у Зеленського відреагували на рішення ФРН щодо Leopard 2

Танки є однією зі складових відновлення територіальної цілісності України в кордонах 1991 року, сказав глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Найкращі у світі українські танкісти отримають декілька сотень танків - Єрмак / Колаж Bundeswehr, УНІАН

Танкісти України, які є кращими в світі, отримають декілька сотень танків. Це справжній ударний демократичний кулак проти автократії з боліт. Танки - одна зі складових повного відновлення територіальної цілісності держави. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

У своєму Telegram-каналі Єрмак після того, як німецькі ЗМІ повідомили про рішення Шольца передати Україні танки Leopard 2, написав про те, що танки потрібні державі для відновлення своєї територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах.

Українських танкістів чиновник назвав найкращими танкістами у світі.

"Танки - одна зі складових повернення України на кордони 1991 року. Кілька сотень танків для наших танкістів. Кращих танкістів у світі. Саме це буде справжнім ударним кулаком демократії проти автократії з боліт", - підкреслив Андрій Єрмак

Німеччина передасть Україні танки Leopard 2

Німецьке видання Spiegel увечері 24 січня повідомило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення про передачу Україні танків Leopard 2. Київ отримає мінімум роту танків Leopard 2A6.

Крім того, Берлін дозволить іншим країнам, в тому числі і Польщі, передати Україні німецькі танки Leopard 2. Деякі з цих країн можуть відправити Києву свої основні бойові танки.

Журналісти американського ABC News раніше повідомили, що країни Заходу ще на восьмому засіданні Рамштайна домовилися про передачу Україні до 100 танків Leopard. Вказувалося, що танки готові віддати Польща, Фінляндія, Іспанія, Нідерланди та Данія.

Загроза наступу Росії: