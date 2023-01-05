"Різдвяне перемир’я": РФ вбила на Херсонщині сім’ю з 12-річною дитиною

Російські загарбники вбили у місті Берислав Херсонської області цілу сім’ю – вони під час атаки з повітря влучили у їхній будинок.
Загинули батьки і їхній 12-річний син. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.
Він звернув увагу на цинізм ситуації – адже ще вранці Російська православна церква просила про "різдвяне перемир’я" і щоб "обидві сторони припинили вести вогонь на свята", а після цього через підлий удар окупантів гине сім’я українців з дитиною.
"У цьому вся ницість і підлість росії. Вранці вони говорять про "різдвяне перемир’я", а вже в обід вбивають всю сім’ю. Чим завинили чоловік, дружина та їх 12-річний син? Тим, що вони просто українці? Люди готувалися зустріти Різдво разом, але цинічний удар росіян вбив їх у власному домі...", – написав Тимошенко.
Заступник голови ОП висловив співчуття рідним і близьким загиблих. Він наголосив, що військові злочинці будуть покарані.
Нагадаємо, окупанти 31 грудня 40 разів обстріляли територію Херсонської області. Через обстріли отримали поранення три людини, з яких двоє – діти. У новорічну ніч загарбники обстріляли дитячу обласну лікарню у Херсоні, було близько семи "прильотів", вибито понад 700 вікон.
Також повідомлялося, що на Херсонщині 13-річний хлопчик двічі за добу потрапив під обстріл РФ. Спочатку окупанти його поранили, коли він з сестричкою йшов додому за кілька годин до Нового року у рідному селищі Наддніпрянське під Херсоном. Пораненого хлопчика у дуже важкому стані доставили в реанімацію дитячої обласної лікарні в Херсоні, але там його застав другий сильний обстріл. У результаті дитину перевезли в Миколаїв.
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