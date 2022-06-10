ЗСУ ліквідували на Запоріжжі багато техніки ворога: 17 окупантів поїдуть додому в трунах

Українські військові знищили ворожий склад з боєприпасами.
Захисники України ліквідували на Запорізькому напрямку за добу, 9 червня, 17 російських загарбників.
Ще семеро окупантів отримали поранення. Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю у своєму Telegram-каналі.
Українські військові також знищили склад боєприпасів російських окупантів.
Крім цього, тепер в росіян на цьому напрямку поменшало військової техніки, адже бійці ЗСУ знищили:
- 1 танк,
- 1 артилерійську гаубицю,
- 1 бойову броньовану машину,
- 1 міномет,
- 1 одиницю автомобільної техніки.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ відбили штурм і відсунули ворога у двох місцях на Донбасі. Окупанти рушили вперед на Бахмутському напрямку, проте отримали по зубах від українських воїнів і відступили із втратами.
Нагадаємо, що тактика ЗСУ у битві за Сєверодонецьк на Луганщині зараз полягає в тому, щоб максимально втомити російські війська та завдати їм більше втрат – як живої сили, так і техніки та озброєння. Українські воїни намагаються послабити окупантів під час битви за місто, щоб розгромити їх, коли прийде західна зброя, пояснив Михайло Подоляк.
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