ЗСУ ліквідували на Запоріжжі багато техніки ворога: 17 окупантів поїдуть додому в трунах

ЗСУ ліквідували на Запоріжжі багато техніки ворога/ Reuters, УНІАН

Захисники України ліквідували на Запорізькому напрямку за добу, 9 червня, 17 російських загарбників.

Ще семеро окупантів отримали поранення. Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю у своєму Telegram-каналі.

Українські військові також знищили склад боєприпасів російських окупантів.

Крім цього, тепер в росіян на цьому напрямку поменшало військової техніки, адже бійці ЗСУ знищили:

1 танк,

1 артилерійську гаубицю,

1 бойову броньовану машину,

1 міномет,

1 одиницю автомобільної техніки.

Інфографіка: Telegram Штаб оборони Запорізького краю

Раніше повідомлялося, що ЗСУ відбили штурм і відсунули ворога у двох місцях на Донбасі. Окупанти рушили вперед на Бахмутському напрямку, проте отримали по зубах від українських воїнів і відступили із втратами.

Нагадаємо, що тактика ЗСУ у битві за Сєверодонецьк на Луганщині зараз полягає в тому, щоб максимально втомити російські війська та завдати їм більше втрат – як живої сили, так і техніки та озброєння. Українські воїни намагаються послабити окупантів під час битви за місто, щоб розгромити їх, коли прийде західна зброя, пояснив Михайло Подоляк.

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