Спрацювали міни-пастки: бійці ЗСУ ліквідували двох військових армії РФ на Донбасі

Міни були встановлені розвідувальною групою К2.
У Мар'їнці Донецької області Збройні сили України ліквідували двох військових армії Росії. Вони підірвалися на мінах-пастках, встановлених на дорозі украї нськими розвідниками. Про це повідомляє пресслужба 54-ї Окремої механізованої бригади.
У повідомленні бригади в соціальній мережі Facebook йдеться про те, що двоє російських солдатів були ліквідовані у Мар'їнці Донецької області. Спрацювали міни-пастки, попередньо встановлені українськими розвідниками на дорозі.
читайте такожСпецпризначенці знайшли, артилерія знищила: ліквідація новітньої станції зв'язку армії РФ потрапила на відео"Продовжуємо показ вояжу незваних "туристів" в пішому порядку по вулицях міста Мар'їнка Донецької області.Йшли натовпом "туристи" озираючись навколо, але не побачили вони сюрпризу на дорозі, який встановили хлопці з розвідувальної групи К2 за допомогою не меньше відомої "будівельної" бригади. Сюрприз спрацював і "туристам" він не сподобався, не любить українська земля непрошених "туристів", - підкреслюється в повідомленні.
Війна Росії проти України
Армія України веде контрнаступальні дії у Херсонській області. Українські військові підрозділи досягли успіху в північному напрямку. Вони звільнили понад 20 населених пунктів. ЗСУ рухаються далі і йдуть на південь регіону.
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