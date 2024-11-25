"Здача України": Лакійчук сказав, як Путін тиснутиме на Трампа

Ви дізнаєтеся:
- Чого чекати Україні до інавгурації Трампа
- Як має діяти Київ
Інавгурація обраного президента США Дональда Трампа запланована на 20 січня. До цього часу російський диктатор Володимир Путін, імовірно, намагатиметься зробити все, щоб Україну "здали". Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Павло Лакійчук.
"Путін намагатиметься максимально підвищити ставки, і для нас це нічого доброго не віщує", - Лакійчук.
Він розповів, що в американців є такий термін як "перехідна адміністрація". Тобто коли стара адміністрація президента в останній місяць погоджує всі кроки з командою новообраного президента. Це один зі стовпів американської державної системи.
"Можливо, якби Трамп передавав Байдену владу, все було б інакше, але Байден дотримуватиметься тих принципів попри особисті стосунки між президентами. Цей механізм працюватиме в інтересах Америки, і дестабілізувати американську систему Путіну буде дуже складно", - пояснив експерт.
Лакійчук додав, що оскільки Трамп обіцяв зупинити війну, то, очевидно, "Путін хоче зусилля президента США спрямувати в конкретному руслі здачі України".
"Наше завдання - цього не допустити. Як на полі бою, так і на дипломатичному рівні, працюючи не лише з американцями, а й з європейськими партнерами. І це не безнадійна гра", - вважає він.
Дивіться відео інтерв'ю Павла Лакійчука Главреду про ядерний шантаж Путіна:
Мирний план Трампа - останні новини
Війна в Україні може закінчитися, якщо російський диктатор Володимир Путін захоче цього. Також на ситуацію можуть вплинути і Сполучені штати Америки. Про це заявив український президент Володимир Зеленський.
Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що збирається "посадити Росію та Україну за стіл переговорів" одразу ж після того, як приступить до роботи в Білому домі.
Як пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела, в адміністрації обраного президента США Дональда Трампа обговорюють сценарії завершення війни в Україні. Один із нових мирних планів передбачає створення демілітаризованої зони на лінії зіткнення.
Главред повідомляв, що План перемоги, який президент України Володимир Зеленський презентував республіканцю Дональду Трампу під час зустрічі в Нью-Йорку у вересні, передбачає різні бізнес-угоди, доступ до сировини і розгортання військ у Європі. За даними Financial Times, деякі ідеї сподобалися Трампу.
Трамп планує незабаром призначити спеціального представника щодо України. Він відповідатиме за переговори про припинення війни РФ проти України.
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Хто такий Павло Лакійчук?
Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека".
Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках.
Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО".
Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".
Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".
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