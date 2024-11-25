"Здача України": Лакійчук сказав, як Путін тиснутиме на Трампа

Російський диктатор намагатиметься максимально підвищити ставки, вважає Павло Лакійчук.

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Павло Лакійчук оцінив, як Путін діятиме до інавгурації Трампа / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, geostrategy.org.ua, сайт Кремля

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Чого чекати Україні до інавгурації Трампа

Як має діяти Київ

Інавгурація обраного президента США Дональда Трампа запланована на 20 січня. До цього часу російський диктатор Володимир Путін, імовірно, намагатиметься зробити все, щоб Україну "здали". Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Павло Лакійчук.

"Путін намагатиметься максимально підвищити ставки, і для нас це нічого доброго не віщує", - Лакійчук.

Він розповів, що в американців є такий термін як "перехідна адміністрація". Тобто коли стара адміністрація президента в останній місяць погоджує всі кроки з командою новообраного президента. Це один зі стовпів американської державної системи.

"Можливо, якби Трамп передавав Байдену владу, все було б інакше, але Байден дотримуватиметься тих принципів попри особисті стосунки між президентами. Цей механізм працюватиме в інтересах Америки, і дестабілізувати американську систему Путіну буде дуже складно", - пояснив експерт.

Лакійчук додав, що оскільки Трамп обіцяв зупинити війну, то, очевидно, "Путін хоче зусилля президента США спрямувати в конкретному руслі здачі України".

"Наше завдання - цього не допустити. Як на полі бою, так і на дипломатичному рівні, працюючи не лише з американцями, а й з європейськими партнерами. І це не безнадійна гра", - вважає він.

Дивіться відео інтерв'ю Павла Лакійчука Главреду про ядерний шантаж Путіна:

Мирний план Трампа - останні новини

Війна в Україні може закінчитися, якщо російський диктатор Володимир Путін захоче цього. Також на ситуацію можуть вплинути і Сполучені штати Америки. Про це заявив український президент Володимир Зеленський.

Дональд Трамп - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що збирається "посадити Росію та Україну за стіл переговорів" одразу ж після того, як приступить до роботи в Білому домі.

Як пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела, в адміністрації обраного президента США Дональда Трампа обговорюють сценарії завершення війни в Україні. Один із нових мирних планів передбачає створення демілітаризованої зони на лінії зіткнення.

Главред повідомляв, що План перемоги, який президент України Володимир Зеленський презентував республіканцю Дональду Трампу під час зустрічі в Нью-Йорку у вересні, передбачає різні бізнес-угоди, доступ до сировини і розгортання військ у Європі. За даними Financial Times, деякі ідеї сподобалися Трампу.

Трамп планує незабаром призначити спеціального представника щодо України. Він відповідатиме за переговори про припинення війни РФ проти України.

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Хто такий Павло Лакійчук? Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека". Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках. Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО". Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ". Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

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