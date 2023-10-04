Росії вистачить власної зброї ще на 2-3 роки війни – Киричевський

На жаль, в РФ ще достатньо власної зброї для тривалого продовження бойових дій, і в окупантів зараз немає гострої потреби просити зброю у когось.

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Росії вистачить власної зброї ще на 2-3 роки війни, зазначає військовий експерт Киричевський/ колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, соцмережі

Російські окупанти за допомогою наявної у них власної зброї можуть продовжувати бойові дії ще упродовж 2-3 років. І це за умови, якщо їм не вдасться поновити виробництво танків чи бронетранспортерів у тих масштабах, які їм потрібні.

Таку думку висловив військовий експерт порталу Defense Express Іван Киричевський в інтерв’ю Главреду. Він зазначив: якщо оцінювати за тією інтенсивністю боїв, яка є зараз або була влітку, то розраховувати на ефект у плануванні бойових дій до 2025 року росіяни, на жаль, можуть.

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"І це ще якщо просто робити поправку на те, що виробництво снарядів у них пришвидшиться не так, як хотілося б росіянам, та й у бронетехніці ситуація у них не надто райдужна. Якщо вони не зможуть поновити виробництво танків чи бронетранспортерів у тих масштабах, як їм треба, то їх на 2-3 роки ще вистачить", – зазначив військовий експерт.

За його словами, з артилерією у країни-агресорки Росії ситуація більш специфічна, тому що на папері в них на зберіганні може бути понад 15 000 систем, але не відомо, скільки з цим систем взагалі можуть стріляти.

"Що з того реально може стріляти – питання відкрите, тому що на папері у них он скільки багато артилерії, але чомусь росіяни були змушені минулої зими зняти зі зберігання гаубиці Д-1 часів Другої світової війни. Чи це було пов'язано з тим, що Д-1 виявились у кращому стані, ніж деякі екземпляри Мста-Б мцб і Гіацинт-Б радянських часів, чи, можливо, тому, щоб скоріше утилізувати старі", – сказав Киричевський.

Він додав, що, на жаль, у будь-якому разі в росіян є ресурсна подушка ще мінімум на два роки війни за такої інтенсивності. При цьому мається на увазі ведення війни, опираючись лише на власні запаси зброї і власні фінансові ресурси, і не просячи ні в кого зброї.

"На жаль, вони починають шукати способи обійтися без використання інтенсивного вогню. І коли в них на фронті десь масово з’являються "Ланцети", це теж варто вважати замінником артилерії. Тому в них немає аж настільки гострої потреби просити зброю у когось, як це іноді можуть подавати західні аналітики", – зазначив військовий експерт.

Хто такий Іван Киричевський Іван Киричевський – журналіст, експерт Defense Express. Висвітлює теми українсько-російських відносин, ситуації у Білорусі, Польщі, Азербайджані, Вірменії та інших країнах.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що росіяни пішли у штурм позицій ЗСУ біля Андріївки та Вербового. Російські окупанти намагались відвоювати утрачені позиції в районі Андріївки, однак штурм провалився. Агресор завдав авіаударів по вже звільненій Кліщіївці Бахмутського напрямку.

Нагадаємо, українські військові відбили в окупантів позиції під Роботиним. Захисники України відбили позиції в системі окопів на північний захід від Роботино Запорізької області в період між 12 і 17 вересня і зараз їх утримують. Про це свідчать географічні кадри, опубліковані 2 жовтня, і супутникові знімки, йдеться в свіжому звіті Інституту вивчення війни.

У ніч на 3 жовтня РФ атакувала південь і схід України. Сили ППО збили над Дніпропетровською областю 13 дронів-камікадзе і одну крилату ракету. Але внаслідок падіння уламків у Дніпрі загорілося приватне підприємство, гараж та авто. Рятувальники оперативно загасили загоряння. Крім цього уламки збитого дрона впали на території промислового підприємства в Павлограді – туди ж сталося і влучання.

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