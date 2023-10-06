"Війна буде довгою, пік ще попереду": українці дізналися тривожний прогноз

Віталій Кулик відповів на питання про те, як довго може тривати війна в Україні.

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Віталій Кулик дав прогноз щодо термінів війни / 93-тя ОМБр Холодний Яр, Главред

Незабаром можливе зниження інтенсивності бойових дій і початок переговорного процесу з окремих питань, заявив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

Однак мова не йде про великий переговорний процес про мир, підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Серед ймовірних тим переговорів експерт назвав обмін полоненими "всіх на всіх", створення певних зон для переміщення людей, зниження інтенсивності обстрілів, повернення до зернової угоди.

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"Будь-яка заморозка лише підсилює ймовірність появи "чорних лебедів", які гніздяться в Україні. Тому будь-які конструкції, які нам намагаються нав'язати в цій грі, закінчуються несподіваними асиметричними ситуаціями, які їх руйнують", - пояснив він.

Разом з тим аналітик вважає, що Україні можуть намагатися "згодувати" ідею про заморожування війни в обмін на прискорення інтеграції в ЄС, проте навіть якщо офіційний Київ погодиться на цю заморозку, це не означатиме, що вона дійсно відбудеться.

"Тому що логіка цього історичного процесу передбачає перехід в нову фазу протистояння Росії і заходу, відносин глобального Півдня і колективного Заходу, зміни характеру економічних процесів, руйнування інститутів глобального світопорядку (наприклад, таких як ООН). Тому заморозка можлива на папері, але в реальності її не буде", - зазначив він.

Відповідаючи на питання про те, як довго може тривати війна, Кулик додав: "Війна буде довгою. Я не готовий сказати, скільки ще вона триватиме, але принаймні цього року вона точно не закінчиться. Це війна в довгу - її піки будуть і надалі відбуватися, а фронт буде рухатися".

Раніше військовий експерт порталу Defense Express Іван Киричевський заявив про те, що Росії вистачить власної зброї ще на 2-3 роки війни. На жаль, в РФ ще достатньо власної зброї для тривалого продовження війни, і в окупантів зараз немає гострої необхідності просити зброю у когось.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у НАТО розкрили сценарій війни з РФ. У разі "великого конфлікту" з Росією НАТО може виставити сотні тисяч солдатів, заявив глава військового комітету Альянсу адмірал Роб Бауер.

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