Росіяни намагались повернути Урожайне: чим усе закінчилось

Штурми ворога провалились на низці напрямків.

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Триває контрнаступ ЗСУ / Коллаж: Главред, фото: 3-я ОШб, DeepState

Російські загарбники намагались повернути втрачені позиції біля нещодавно деокупованого Урожайного на Шахтарському напрямку, однак були розбиті Силами оборони.

Як йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, протягом доби на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках штурми ворога успіху не мали. Водночас Сили оборони продовжують стримувати росіян у районах Мар'їнки та Красногорівки.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаудару в районі Роботине.

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Контрнаступ ЗСУ - російські втрати

Повідомляється, що наші захисники продовжують вести наступ на Мелітопольському і Бердянському напрямках.

На Таврійському напрямку, як зауважив у Telegram командувач військами "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, артилерійські підрозділи нашої армії протягом доби виконали 1338 вогневих завдань.

За останню добу на вказаному напрямку було ліквідовано 88 загарбників, ще 145 "трьохсотих" і 7 полонених. Знищено 25 одиниць військової техніки противника. Зокрема, один танк, 5 ББМ, 10 артилерійських систем та мінометів, 3 БпЛА, 6 одиниць автомобільної техніки. Також було знищено 5 складів боєприпасів.

Всього, за даними Генштабу, авіація ЗСУ протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 - по зенітно-ракетних комплексах. Також нашими захисниками знищено 2 ворожих ударних гелікоптери Ка-52.

Звільнення Урожайного

Генштаб офіційно повідомив про звільнення Урожайного 16 серпня 2023 року. За село ЗСУ вели бої кілька днів поспіль.

Цьому передувала істерика російських пропагандистів, які раніше за Генштаб підтвердили, що більше не контролюють населений пункт.

Перші спроби звільнити Урожайне були ще на початку липня, але вони розбивалися об укріпрайони окупантів на півночі селища.

На думку експерта Дениса Поповича, у ЗСУ з'явився шанс вийти на основну лінію оборони ЗС РФ. Водночас, як зазначив оглядач, до прориву основних артерій ще не дійшло.

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