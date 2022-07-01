"Немає паритету в озброєнні": Данілов попередив українців про дуже складну війну

Нашій державі потрібно готуватися до важких боїв, вважає секретар РНБО.
Україні все ще недостатньо озброєння для захисту від російської збройної агресії. Та кількість, яку надає Захід, ще не дозволяє досягнути паритету з РФ.
Тому на українців чекає дуже складна війна. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у Twitter.
"На жаль, допомоги все ще недостатньо, щоб ми мали паритет із ворогом у важкому озброєнні. Вдячні усім нашим партнерам і сподіваємось, паритету буде досягнуто. Нас чекає дуже складна війна, і крім нас нашу країну ніхто захищати не буде", – написав Данілов.
Раніше повідомлялося, що 800 компаній у США зголосилися виготовляти зброю для України. Вони подали 1300 пропозицій Міністерству оброни США щодо інноваційної зброї, яку вони можуть виготовляти для ЗСУ.
Нагадаємо, на Луганщині у тимчасово окупованому місті Ровеньки відбулися вибухи на нафтобазі після влучання ракети. Загарбники почали скаржитися на HIMARS і трусяться від думки, що США могли передати Україні боєприпаси, якими можна стріляти на відстань до 300 кілометрів.
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