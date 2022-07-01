"Немає паритету в озброєнні": Данілов попередив українців про дуже складну війну

Данілов попередив українців про дуже складну війну/ УНІАН, Генштаб ЗСУ

Україні все ще недостатньо озброєння для захисту від російської збройної агресії. Та кількість, яку надає Захід, ще не дозволяє досягнути паритету з РФ.

Тому на українців чекає дуже складна війна. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у Twitter.

"На жаль, допомоги все ще недостатньо, щоб ми мали паритет із ворогом у важкому озброєнні. Вдячні усім нашим партнерам і сподіваємось, паритету буде досягнуто. Нас чекає дуже складна війна, і крім нас нашу країну ніхто захищати не буде", – написав Данілов.

Раніше повідомлялося, що 800 компаній у США зголосилися виготовляти зброю для України. Вони подали 1300 пропозицій Міністерству оброни США щодо інноваційної зброї, яку вони можуть виготовляти для ЗСУ.

Нагадаємо, на Луганщині у тимчасово окупованому місті Ровеньки відбулися вибухи на нафтобазі після влучання ракети. Загарбники почали скаржитися на HIMARS і трусяться від думки, що США могли передати Україні боєприпаси, якими можна стріляти на відстань до 300 кілометрів.

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