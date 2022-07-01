800 компаній у США зголосилися виготовляти зброю для України – CNN

Міноборони США найближчим днями розглядатиме 1300 пропозицій від восьми сотень компаній щодо виготовлення зброї для нашої держави.
800 американських компаній подали 1300 пропозицій Міністерству оброни США щодо інноваційної зброї, яку вони можуть виготовляти для України.
Пентагон у найближчі дні розбиратиме ці пропозиції та визначатиметься з ідеями, яку зброю можна замовити для виготовлення Збройним силам України, а також американським військовим, пише CNN.
Зазначається, що американське Міноборони шукає виробників, які зможуть втілити свої ідеї з виготовлення зброї швидко: простіше озброєння за 30 днів, а більш складне – за 180 днів.
При цьому Пентагон орієнтується на ті види зброї, які Україна вказала як ключові й найбільш потрібні для захисту від збройної агресії Росії:
- засоби протиповітряної оборони,
- озброєння для протитанкової, протипіхотної, берегової оборони і протитанкової боротьби,
- засоби контрбатарейної боротьби,
- безпілотники,
- засоби захищеного зв'язку.
Раніше повідомлялося, що Україні передадуть ще 12 самохідних артилерійських установок. Шість із них надасть Франція – це будуть САУ Caesar. Також Україна отримає ще шість САУ Panzerhaubitze 2000 – по три від Німеччини та Нідерландів.
Нагадаємо, пізно вночі 1 липня російські окупанти завдали ракетного удару по селу Сергіївка у Білгород-Дністровському районі Одеської області. Три ракети влучили в дев'ятиповерховий житловий будинок та дві бази відпочинку. 18 людей загинули, серед них дві дитини. 30 осіб поранено.
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