800 компаній у США зголосилися виготовляти зброю для України – CNN/ Reuters

800 американських компаній подали 1300 пропозицій Міністерству оброни США щодо інноваційної зброї, яку вони можуть виготовляти для України.

Пентагон у найближчі дні розбиратиме ці пропозиції та визначатиметься з ідеями, яку зброю можна замовити для виготовлення Збройним силам України, а також американським військовим, пише CNN.

Зазначається, що американське Міноборони шукає виробників, які зможуть втілити свої ідеї з виготовлення зброї швидко: простіше озброєння за 30 днів, а більш складне – за 180 днів.

При цьому Пентагон орієнтується на ті види зброї, які Україна вказала як ключові й найбільш потрібні для захисту від збройної агресії Росії:

засоби протиповітряної оборони,

озброєння для протитанкової, протипіхотної, берегової оборони і протитанкової боротьби,

засоби контрбатарейної боротьби,

безпілотники,

засоби захищеного зв'язку.

Раніше повідомлялося, що Україні передадуть ще 12 самохідних артилерійських установок. Шість із них надасть Франція – це будуть САУ Caesar. Також Україна отримає ще шість САУ Panzerhaubitze 2000 – по три від Німеччини та Нідерландів.

Нагадаємо, пізно вночі 1 липня російські окупанти завдали ракетного удару по селу Сергіївка у Білгород-Дністровському районі Одеської області. Три ракети влучили в дев'ятиповерховий житловий будинок та дві бази відпочинку. 18 людей загинули, серед них дві дитини. 30 осіб поранено.

Читайте також: