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В окупантів паніка через "приліт" по нафтобазі на Луганщині – скаржаться на HIMARS

1 липня 2022, 12:49

Загарбники трусяться від думки, що США могли передати Україні боєприпаси, якими можна стріляти на відстань до 300 кілометрів.

ракета нефтебаза оккупированные ровеньки
В окупантів паніка через "приліт" по нафтобазі на Луганщині/ Telegram-канал "Быстрый фокус", скрін

На Луганщині у тимчасово окупованому місті Ровеньки відбулися вибухи на нафтобазі після влучання ракети.

Місто перебуває в окупації з 2014 року. Про "хлопки" повідомляє Telegram-канал "Быстрый фокус".

При цьому зазначається, що у пропагандистських Telegram-каналах уже поширюється паніка – окупанти бояться, що українські військові могли вдарити з установок HIMARS.

Окупанти кажуть, нібито вогонь вівся з Бахмута. А так як Бахмут розташований за 115 км від міста Ровеньки, то загарбники думають, нібито США могли дати Україні разом із HIMARS боєприпаси сімейства AFOM, якими можна вести вогонь на відстань до 300 кілометрів.

Раніше офіційно повідомлялося, що США передали Україні разом з HIMARS лише боєприпаси з дальністю стрільби до 80 кілометрів.

взрыв нефтебаза оккупированные ровеньки
Ілюстрація Telegram-канал "Быстрый фокус"

Нагадаємо, обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це повідомляв міністр оборони України Олексій Рєзніков. Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох стане останнім.

Раніше українські військові вдарили з HIMARS по двох складах боєприпасів окупантів. Перша пожежа через удар спалахнула у Зимогір'ї, яке перебуває під тимчасовою окупацією російських загарбників. Ще один склад з боєприпасами ворога горів під окупованим Алчевськом.

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