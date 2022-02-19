"Самі у себе підривають": Зеленський розніс дикий фейк РФ щодо снарядів з України

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський назвав брехнею і провокацією інформацію РФ про нібито потрапляння українських снарядів у Ростовській області.

"Те, що показали вчора на тимчасово окупованих територіях, якісь снаряди, що вони прилетіли з нашого боку, а потім щось показали, що вони прилетіли в Ростовську область - це провокації, це все чиста брехня. Там немає загиблих, немає поранених. Це просто цинізм", - підкреслив він в ході Мюнхенської конференції з безпеки.

"Вони самі у себе щось підривають, вони стріляють. Це не перший раз, починаючи з 2014 року. Повертають зброю і стріляють самі на контрольовану ними територію. Це просто такий цинізм", - упевнений глава держави.

У свою чергу головнокомандувач ЗСУ заявив, що повідомлення російських медіа про нібито обстріли з боку України територій поруч з населеними пунктами Ростовської області, є фейковими, і саме такі "новини" оприлюднила російська пропаганда ще на початку війни в 2014 році.

"Російська пропаганда продовжує поширювати фейки, звинувачуючи Збройні Сили України і нагнітаючи ситуацію. Так, російські ЗМІ сьогодні оприлюднили інформацію про нібито обстріли з боку України територій поруч з населеними пунктами Ростовської області. Підрозділи Об'єднаних сил не проводили ніяких обстрілів з артилерійських систем ані окупованих територій, ані території РФ", - підкреслив він.

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Главком ЗСУ впевнений, що інформація, що активно поширюється в російських ЗМІ про нібито обстріли території Ростовської області Збройними Силами України, є відвертою брехнею і провокацією. Адже для створення "сенсаційних повідомлень" окупанти використовують підготовлені та оприлюднені ними фейки ще в 2014 році.

Він оприлюднив скрін повідомлення російської пропаганди, датований 2014 роком, який відповідає тому, яке було оприлюднено про "обстріли" в суботу, 19 лютого.

"Зокрема, фейковим є повідомлення про розриви нібито українського реактивного снаряда від РСЗВ "Град" і 122 мм снаряда в Ростовській області. Слід зазначити, що артилерійські підрозділи зі складу Об'єднаних сил знаходяться в районах відведення на відстані понад 21 км від лінії зіткнення, що перевищує максимальну дальність стрільби реактивних систем залпового вогню "Град" і 122-мм гармати, що знаходяться на озброєнні ЗС України.

Отже, за відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників, загарбники самі підривають об'єкти інфраструктури на окупованих територіях, здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів і свідомо продукують брехливі повідомлення", - додав Залужний.

/ Facebook/StratcomCentreUA

Що відомо про фейк з "обстрілом" території РФ

Як відомо, раніше на сайті Слідчого комітету РФ з'явилося повідомлення про намір розслідувати вибух снаряда у Ростовській області.

"Голова Слідчого комітету РФ Олександр Іванович Бастрикін доручив слідчим ГСУ СК Росії порушити кримінальну справу за даним фактом і провести ретельне і всебічне розслідування всіх обставин події", - йдеться в повідомленні.

Нібито ,за даними ЗМІ,"снаряд, який був випущений з території України, розірвався в Ростовській області на відстані близько кілометра від кордону".

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