"Несуть значні втрати": Маляр розповіла про важкі бої ЗСУ з окупантами

Маляр пояснила, що ворог підтягує і застосовує резерви, намагається відновити втрачені позиції, несе значні втрати.

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Ганна Маляр розповіла про ситуацію на сході / Колаж Главред, фото Арміяінформ, Генштаб ЗСУ

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Сили оборони України продовжують наступальні дії на півдні України, а ворог зазнає значних втрат.

За її словами, військові стримують ворожий наступ на Донеччині, там постійно тривають бої.

"Сили оборони України продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На деяких ділянках просунулися вперед і закріплюються на досягнутих рубежах", - повідомила Маляр.

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Маляр пояснила, що ворог підтягує і застосовує резерви, намагається відновити втрачені позиції, несе значні втрати.

"Ні на один метр ворог не просунувся. На всіх напрямках тривають бої", - написала Маляр.

Найважчими ділянками зараз є:

Лиманський напрямок,

бої тривають у районах Діброви,

Серебрянського лісництва та Григорівки Донецької області.

Маляр додала, що окупант щодня втрачає живу силу і техніку, але продовжує атакувати, намагаючись виконуючи вказівки Кремля щодо повної окупації Донецької та Луганської областей.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

В Американському інституті вивчення війни повідомили, що армія України просунулася мінімум на трьох ділянках фронту. На деяких напрямках війська досягли успіхів. Агресор Росія, ймовірно, перекинула із захопленого Лівобережжя Херсонщини значну частину своїх військ на Бахмутський і Запорізький напрямки.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр сказала, що ЗСУ наступають на півдні, йдуть важкі бої. Українські війська досягають поступового просування. На Куп'янському та Лиманському напрямках атакують російські окупанти.

У Пентагоні заявили, що контрнаступальні операції України будуть важкими. Військам знадобиться час для звільнення своєї землі від російських окупантів. Однак ЗСУ в результаті доб'ються успіху.

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