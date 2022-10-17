Неповороткі бюрократи: військовий експерт пояснив, чому путіністи гальмують мобілізацію

Призов в Росії призупиняється по ряду причин. Населенню це пояснили "мобілізаційними хвилями", каже відомий експерт Олег Жданов.
Путінський режим змушений був, за фактом, призупинити мобілізацію нових солдатів для війни проти України. Про це в ефірі проекту FreeДом заявив військовий експерт Олег Жданов.
Фахівець повідав, згідно з інформацією, яка є в розпорядженні українських розвідників, путіністам в рамках "часткової" мобілізації призвати в районі сотні тисяч осіб.
"Може бути, десь тисяч 50-60 знаходяться в дорозі - між військкоматами і пунктами збору", ‒ говорить Жданов.
Експерт також зазначив, що в деяких регіонах Кремль "дав по гальмах" мобілізації. І з дуже банальної причини - неповороткі Російські бюрократи не встигають забезпечити безперебійний заклик цих людей.
В першу чергу, каже Жданов, в "учєбках" не вистачає місць для мобілізованих. А під відкритим небом їх не можна залишати через холоди. Далі - військові частини не підготовлені до прийому нових людей ‒ тому що путінські офіцери нібито сподівалися, що всіх "мобиків" будуть збирати на збірних пунктах і відправляти в "учєбки".
"Вони зараз по регіонах будуть проводити мобілізацію. Путін це сказав, щоб заспокоїти електорат, що через два тижні мобілізація закінчиться", ‒ говорить Жданов.
Мобілізація в країні-агресорі, Росії
Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.
Пізніше в п'ятницю, 15 жовтня на прес-конференції в столиці Казахстану Астані російський диктатор Путін повідомив, що в Україні вже воюють 16 тисяч мобілізованих військовослужбовців і що 222 тисячі росіян вже пройшли через призов.
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