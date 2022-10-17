Неповороткі бюрократи: військовий експерт пояснив, чому путіністи гальмують мобілізацію

Військовий експерт пояснив, чому путіністи гальмують мобілізацію / https://ua.depositphotos.com/ і Міноборони РФ

Путінський режим змушений був, за фактом, призупинити мобілізацію нових солдатів для війни проти України. Про це в ефірі проекту FreeДом заявив військовий експерт Олег Жданов.

Фахівець повідав, згідно з інформацією, яка є в розпорядженні українських розвідників, путіністам в рамках "часткової" мобілізації призвати в районі сотні тисяч осіб.

"Може бути, десь тисяч 50-60 знаходяться в дорозі - між військкоматами і пунктами збору", ‒ говорить Жданов.

Експерт також зазначив, що в деяких регіонах Кремль "дав по гальмах" мобілізації. І з дуже банальної причини - неповороткі Російські бюрократи не встигають забезпечити безперебійний заклик цих людей.

В першу чергу, каже Жданов, в "учєбках" не вистачає місць для мобілізованих. А під відкритим небом їх не можна залишати через холоди. Далі - військові частини не підготовлені до прийому нових людей ‒ тому що путінські офіцери нібито сподівалися, що всіх "мобиків" будуть збирати на збірних пунктах і відправляти в "учєбки".

"Вони зараз по регіонах будуть проводити мобілізацію. Путін це сказав, щоб заспокоїти електорат, що через два тижні мобілізація закінчиться", ‒ говорить Жданов.

Мобілізація в країні-агресорі, Росії

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Пізніше в п'ятницю, 15 жовтня на прес-конференції в столиці Казахстану Астані російський диктатор Путін повідомив, що в Україні вже воюють 16 тисяч мобілізованих військовослужбовців і що 222 тисячі росіян вже пройшли через призов.

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