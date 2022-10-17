УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Неповороткі бюрократи: військовий експерт пояснив, чому путіністи гальмують мобілізацію

17 жовтня 2022, 02:02

Призов в Росії призупиняється по ряду причин. Населенню це пояснили "мобілізаційними хвилями", каже відомий експерт Олег Жданов.

Путін, мобілізація
Військовий експерт пояснив, чому путіністи гальмують мобілізацію / https://ua.depositphotos.com/ і Міноборони РФ

Путінський режим змушений був, за фактом, призупинити мобілізацію нових солдатів для війни проти України. Про це в ефірі проекту FreeДом заявив військовий експерт Олег Жданов.

Фахівець повідав, згідно з інформацією, яка є в розпорядженні українських розвідників, путіністам в рамках "часткової" мобілізації призвати в районі сотні тисяч осіб.

"Може бути, десь тисяч 50-60 знаходяться в дорозі - між військкоматами і пунктами збору", ‒ говорить Жданов.

Експерт також зазначив, що в деяких регіонах Кремль "дав по гальмах" мобілізації. І з дуже банальної причини - неповороткі Російські бюрократи не встигають забезпечити безперебійний заклик цих людей.

В першу чергу, каже Жданов, в "учєбках" не вистачає місць для мобілізованих. А під відкритим небом їх не можна залишати через холоди. Далі - військові частини не підготовлені до прийому нових людей ‒ тому що путінські офіцери нібито сподівалися, що всіх "мобиків" будуть збирати на збірних пунктах і відправляти в "учєбки".

"Вони зараз по регіонах будуть проводити мобілізацію. Путін це сказав, щоб заспокоїти електорат, що через два тижні мобілізація закінчиться", ‒ говорить Жданов.

Мобілізація в країні-агресорі, Росії

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Пізніше в п'ятницю, 15 жовтня на прес-конференції в столиці Казахстану Астані російський диктатор Путін повідомив, що в Україні вже воюють 16 тисяч мобілізованих військовослужбовців і що 222 тисячі росіян вже пройшли через призов.

Інші новини:

новини Росії Олег Жданов війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

03:10

Проблеми будуть не лише із забезпеченням солдатів: експерт розповів про труднощі окупантів

02:32

Кайя Гербер вийшла на подіум у прозорому вбранні без білизни

02:02

Неповороткі бюрократи: військовий експерт пояснив, чому путіністи гальмують мобілізаціюВідео

01:30

Україна задубіє до -5°: українцям дали "крижаний" прогноз і назвали датиВідео

00:51

Прикмети на 17 жовтня: які 3 речі потрібно зробити, щоб весь рік був достаток в будинкуВідео

Реклама
00:38

Старшу доньку Олени Кравець застукали в компанії загадкового хлопця

00:02

Гороскоп на сьогодні 17 жовтня 2022: Ракам - сварки, Левам - проблеми, Стрільцям - великі зміниВідео

16 жовтня, неділя
23:52

Зима увірветься раніше: синоптики оновили прогноз на листопадВідео

23:23

Світло можуть відключати: Зеленський звернувся з проханням до українцівВідео

23:11

"Дуже важкі бої": Зеленський назвав найгарячіші точки на фронтіВідео

22:53

Український військовий збив з "Ігли" чотири ракети окупантів всього за два дні: унікальні кадриВідео

22:33

Матч УПЛ закінчився грандіозною бійкою за участю директорів клубівВідео

22:31

Потрібно встигнути купити до зими: в Україні стрімко зростають ціни на консервиВідео

21:54

ЗСУ знищили майора "елітної" дивізії ПДВ РФ – "зірку" роспропагандиВідео

21:48

"Можна завершити через тиждень": Лукашенко видав новий перл про війну в УкраїніВідео

21:12

Голос країни-12-7 випуск сліпих прослуховувань: хто поповнив команди зіркових тренерівВідео

21:09

У Бердянську розцвіла "бавовна": зникло світло і проблеми з водоюВідео

21:07

"Зайшла в тил" НАТО: у дочки Шойгу знайшли литовське громадянствоВідео

20:45

"Це м'ясорубка": на Харківщині ЗСУ "покришили" батальйон бурятських найманцівВідео

20:25

Деякі українці отримають 100 тисяч гривень: кому виплатять грошіВідео

Реклама
20:10

Прикмети на 18 жовтня: які 2 речі потрібно зробити, щоб гроші були весь рікВідео

20:02

Ядерний шантаж РФ: Захід попередив Путіна про ймовірну жорстку відповідьПогляд

19:55

"Їде непідготовлене м'ясище": офіцери РФ в паніці через "чмобіків" і зеків-"вагнерівців"Відео

19:35

Армія України з боями до кінця року звільнить Херсон – Сергій ХланьВідео

19:31

Зіркова українська спортсменка влаштувала пожежу в Мережі і вивалила пишні грудиВідео

19:29

У Байдена попередили про неминучу відповідь у разі ядерного удару РФ в УкраїніВідео

18:41

Шоумен "кримнашист" заявив, що він син Бориса Моїсеєва та вимагає ексгумації

18:40

Окупантів заганяють у "котел": ЗСУ пішли вперед на південному напрямкуВідео

18:36

Нове бомбардування і тривала війна: астрологи склали гороскоп для України до кінця рокуВідео

18:11

Таджики розстріляли командира: несподівані деталі кривавої бійні на військовому полігоні РФВідео

17:41

"Тільки ускладнюють все": Пєсков закотив істерику через військову допомогу УкраїніВідео

17:35

"Гримуча змія" прикриє небо: Франція озброїть ЗСУ потужними ЗРК CrotaleВідео

17:33

Наука визначила найвродливішу жінку в світі в 2022 році

17:16

Юрій Романенко. Путін в Астані - жалюгідне видовище кінця РосіїВідеоблоги

17:00

"Ворог буде сипатись": у Міноборони розкрили співвідношення втрат ЗСУ та окупантівВідео

16:54

"Сором": російський футбольний клуб рознесли за публічну підтримку війниВідео

16:51

Вороги хотіли налякати, але не вийшло: Анатоліч показав, як у Києві діти грають у воронці від ракети

16:22

"НАТО влізло": у Путіна вигадали виправдання провалам у війні з УкраїноюВідео

16:12

Монатік зворушив мережу концертним відео з маленьким Максимом-онуком воїна ЗСУ

15:58

ЗСУ знищили начальника артилерії бригади РФ - підполковника російської арміїВідео

Реклама
15:38

Температура впаде: синоптики попередили про мороз і снігопад в УкраїніВідео

15:35

Леся Нікітюк засвітила міцний тил, обтягнутий непристойною сукнею

15:11

Ситуація наближається до фіналу, кожен крок Кремля погіршує становище Росії - ДаніловВідео

14:58

Бійня біля кордону з Україною: що відомо про криваву розправу над "чмобіками" у РФВідео

14:55

Тікав, як антилопа: у Росії зняли на відео люту втечу хлопця від поліції з повісткоюВідео

14:29

У РФ потоком йдуть похоронки на "мобіків": в The Guardian дізналися кількістьВідео

14:25

У ГУР запропонували зловити Гіркіна: за полоненого терориста дадуть $100 тисячВідео

14:16

Світовий банк дав невтішний прогноз щодо рівня бідності в Україні

14:12

Солістка Kazka Олександра Зарицька показала постільне фото з новим бойфрендом

14:05

"Він все правильно робить": Надія Бабкіна цинічно похвалила Путіна за вбивство українців

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Гороскоп
Гороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересні
Синоптик
Погода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Мода та краса
Модні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти