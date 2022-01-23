Німецька авіакомпанія Lufthansa екстрено змінила графік рейсів до Києва через загрозу нападу РФ

Lufthansa / Reuters

Німецька авіакомпанія Lufthansa змінила графік своїх рейсів до Києва через загрозу можливого нападу Росії на Україну.

Про це повідомила в Facebook екс-нардеп Вікторія Войціцька, яка не змогла вилетіти з Мюнхена запланованим вечірнім рейсом.

"У зв'язку з політичною ситуацією екіпаж Lufthansa не може залишатися в Україні на ніч" - тільки-що нам пояснили причину перенесення рейсу з 21:00 вчора на 06:00 сьогодні", - написала вона.

У коментарях Войціцька зазначила, що в літаку ще раз повторили, що компанія не може залишати літак на ніч в Україні через політичну напругу.

"І це не паніка, а констатація нових реалій", - додала вона.

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Загроза військового вторгнення Росії в Україну

В Адміністрації Байдена раніше оголосили про те, що американська розвідка вказала на можливий план Росії зі створення провокації на Донбасі за кілька тижнів до військової операції проти України. Можливий сценарій може включати атаку на бойовиків "ЛДНР" "під чужим прапором" з метою використання ситуації для наступу на українську державу.

Журналісти CNN з посиланням на Міністерство оборони України опублікували відомості про те, що Росія зосередила біля українських кордонів вже понад 127 тисяч військ. У відомстві не виключають варіанту нанесення росіянами ракетних ударів по об'єктах стратегічної значущості.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков стверджує, що Росія стягнула війська в прикордонні з Україною райони через складну обстановку в регіоні і дій НАТО. У Кремлі назвали маневри військ "запобіжними заходами".

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