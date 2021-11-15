Україна проходить пік COVID-19, але вірус ще не переможено: Ляшко закликав збільшити темпи вакцинації

Українцям слід вакцинуватися і дотримуватися карантинних обмежень - Ляшко / УНІАН

Україна проходить пік захворюваності на коронавірусну інфекцю COVID-19. Наразі в країні вперше за квартал більше виписок з лікарень, ніж госпіталізацій. Це перший позитивний сигнал стабілізації ситуації і початку розвантаження медичної системи. Однак казати про перемогу над вірусом поки зарано, оскільки кількість випадків захворюваності і рівень госпіталізацій, як і раніше, залишаються високими. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Під час свого брифінгу в понеділок, 15 листопада, він розповів про те, що наразі для лікування в медичні установи госпіталізують в середньому на 7% менше пацієнтів, ніж виписують. Ситуація за 3 місяці вперше покращилася.

"Вперше за останні 3 місяці середньодобова кількість виписок з "ковидних" лікарень переважає над кількістю госпіталізованих", - уточнив Ляшко.

За його словами, незважаючи на стабілізацію рівня госпіталізацій, що свідчить про перший позитивний сигнал проходження Україною піку захворюваності на COVID-19 і старт розвантаження медичної системи, про перемогу над вірусом говорити наразі зарано. Захворюваність і госпіталізації, як і раніше, на високому рівні. Тому треба посилювати вакцинацію і дотримуватися карантинних обмежень.

"Однак, це ще не повна перемога над вірусом. Кількість випадків захворювання і рівні госпіталізації знаходяться на досить великих значеннях. Тому треба продовжувати нарощувати темпи вакцинації і дотримуватися карантинних обмежень", - підкреслив Віктор Ляшко.

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Коронавірус в Україні

Згідно з даними на ранок понеділка, 15 листопада, в Україні встановлено 10 802 нових випадків зараження COVID-19. За минулу добу госпіталізували 2 798. Загинули 442 людини. Одужали 11 219 осіб.

В червоній зоні карантину залишається більшість областей України. У помаранчевій зоні Вінницька, Закарпатська, Полтавська, Харківська та Чернівецька області. "Жовті" - Кіровоградщина та Тернопільщина.

У Національній академії наук заявили, що Україна, можливо, вже пройшла пік чергової хвилі коронавірусу. На думку вчених, про це свідчить зниження числа нових захворювань на COVID-19.