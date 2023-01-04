"Не можна знущатися над мертвими": Арестович просить припинити перекладати трупи російських солдатів

Радник Офісу президента Олексій Арестович закликав усіх українців не "викладати" фото з "тіл мертвих" окупантів у соцмережах.
"Я вам один розумний річ скажу, а ви, будь ласка, образьтеся. Це важливо, щоб ви образилися, тоді у вас з'являється шанс. Шанс задуматися. Я з приводу шрифту з мертвих і веселої хвилі, яка прокотилася мережами і в якій багато хто з нас взяли участь", - написав Арестович в соцмережі.
Політик додав, що українці навіть уявити собі не можуть, що намотали собі на голову цими "веселощами".
"Не можна знущатися над мертвими. Ні в якому варіанті. Я вже пропускаю "ми ж європейська армія європейської країни", я пропускаю" реакцію Заходу", але я ще хочу врятувати ваші особисті власні душі. Карма на війні дуже щільна", - заявив Арестович.
Він також додав, що "стягувати" буде не "умовний" президент Росії Володимир Путін, а Бог.
"З тих, для кого картинки з трупів прийнятно і доброчесно стягує не умовний Путін і не шоковані релігійні республіканці, а Господь особисто", - пише радник Офісу президента.
За словами Арестовича, "для участі в таких" веселощах" людині потрібні дві причини":
- ступінь озвіріння;
- бажання розділити з натовпом задоволення.
"Все це - ознаки особистої слабкості і дурості. Спроба рівнятися в ступені озвіріння з ворогами-означає програш ворогам. Д - дурість. Нездатність утриматися від того, щоб розділити настрої натовпу — означає С - слабкість. На війні вмирають всякі", - продовжив радник ОП своєрідну "проповідь".
Арестович також зазначив, що "слабкі і дурні вмирають майже гарантовано, навіть якщо залишаються жити".
"Помер у 30, поховали у вісімдесят". Не хочеш рити окоп - смерть. Лінуєшся спостерігати - смерть. Плодиш фігню (ред.) — см*рть", — написав Олексій Арестович.
Він підкреслив, що "всі старі солдати знають — знущатися над мертвими — померти". І, додав Арестович, - "померти погано".
"Але фізична смерть ще нічого. Смерть живцем - ось справжній подарунок слабким і дурним. Намагаючись "перемогти" вже загиблих ворогів, ви вмираєте живцем і вбиваєте ще живуть своїх. Не питайте потім - по кому дзвонить дзвіночок на Ютубі. Він дзвонить по вас", - підсумував він.
Тренд в соцмережах
Відзначимо, в соцмережах поширилася фейкова новина про те, що ЗСУ в день народження борця за незалежність України в XX столітті Степана Бандери нібито "виклали привітання тілами" ліквідованих російських окупантів Україні.
Війна в Україні
Раніше глава ГУР Кирило Буданов заявив про те, що російські окупанти вже 10 місяців намагаються досягти результатів у Донецькій області та захопити місто Бахмут. Вони тероризують мирних жителів і продовжать щоденні обстріли міста. За його словами, Бахмут має дуже вигідне розташування з військової точки зору. Через це російські окупанти не відступають з міста.
Як зазначив радник Офісу президента Олексій Арестович, армія України завдає серйозної шкоди військам Росії під Бахмутом Донецької області. Арестович стверджує, що з півночі намагаються просуватися кадировці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.
Нещодавно в Міноборони Великобританії заявили, що нові успіхи окупантів в районі Бахмута Донецької області найближчим часом малоймовірні, при цьому найінтенсивніші бої вже позаду. Приблизно в середині грудня російські військові та найманці з ПВК Вагнера посилили кількість піхотних атак на позиції навколо міста, але піхоті надавали дуже незначну підтримку.
Читайте також:
- "Економлять ракети": Арестович пояснив, скільки насправді ударів РФ повинна була завдати по Україні
- Путін зібрався наступати силами 200 тисяч військових, ЗСУ розберуться з ними за 2-3 місяці-Арестович
- Росія може піти в наступ на Донбасі, Запоріжжі і "помацати" Харківщину-Арестович