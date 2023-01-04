"Не можна знущатися над мертвими": Арестович просить припинити перекладати трупи російських солдатів

За словами Арестовича, "для участі в таких" веселощах"людині потрібні дві причини".

Арестович / УНІАН, Міноборони РФ

Радник Офісу президента Олексій Арестович закликав усіх українців не "викладати" фото з "тіл мертвих" окупантів у соцмережах.

"Я вам один розумний річ скажу, а ви, будь ласка, образьтеся. Це важливо, щоб ви образилися, тоді у вас з'являється шанс. Шанс задуматися. Я з приводу шрифту з мертвих і веселої хвилі, яка прокотилася мережами і в якій багато хто з нас взяли участь", - написав Арестович в соцмережі.

Політик додав, що українці навіть уявити собі не можуть, що намотали собі на голову цими "веселощами".

"Не можна знущатися над мертвими. Ні в якому варіанті. Я вже пропускаю "ми ж європейська армія європейської країни", я пропускаю" реакцію Заходу", але я ще хочу врятувати ваші особисті власні душі. Карма на війні дуже щільна", - заявив Арестович.

Він також додав, що "стягувати" буде не "умовний" президент Росії Володимир Путін, а Бог.

"З тих, для кого картинки з трупів прийнятно і доброчесно стягує не умовний Путін і не шоковані релігійні республіканці, а Господь особисто", - пише радник Офісу президента.

За словами Арестовича, "для участі в таких" веселощах" людині потрібні дві причини":

ступінь озвіріння;

бажання розділити з натовпом задоволення.

"Все це - ознаки особистої слабкості і дурості. Спроба рівнятися в ступені озвіріння з ворогами-означає програш ворогам. Д - дурість. Нездатність утриматися від того, щоб розділити настрої натовпу — означає С - слабкість. На війні вмирають всякі", - продовжив радник ОП своєрідну "проповідь".

Арестович також зазначив, що "слабкі і дурні вмирають майже гарантовано, навіть якщо залишаються жити".

"Помер у 30, поховали у вісімдесят". Не хочеш рити окоп - смерть. Лінуєшся спостерігати - смерть. Плодиш фігню (ред.) — см*рть", — написав Олексій Арестович.

Він підкреслив, що "всі старі солдати знають — знущатися над мертвими — померти". І, додав Арестович, - "померти погано".

"Але фізична смерть ще нічого. Смерть живцем - ось справжній подарунок слабким і дурним. Намагаючись "перемогти" вже загиблих ворогів, ви вмираєте живцем і вбиваєте ще живуть своїх. Не питайте потім - по кому дзвонить дзвіночок на Ютубі. Він дзвонить по вас", - підсумував він.

Тренд в соцмережах

Відзначимо, в соцмережах поширилася фейкова новина про те, що ЗСУ в день народження борця за незалежність України в XX столітті Степана Бандери нібито "виклали привітання тілами" ліквідованих російських окупантів Україні.

Війна в Україні

Раніше глава ГУР Кирило Буданов заявив про те, що російські окупанти вже 10 місяців намагаються досягти результатів у Донецькій області та захопити місто Бахмут. Вони тероризують мирних жителів і продовжать щоденні обстріли міста. За його словами, Бахмут має дуже вигідне розташування з військової точки зору. Через це російські окупанти не відступають з міста.

Як зазначив радник Офісу президента Олексій Арестович, армія України завдає серйозної шкоди військам Росії під Бахмутом Донецької області. Арестович стверджує, що з півночі намагаються просуватися кадировці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.

Нещодавно в Міноборони Великобританії заявили, що нові успіхи окупантів в районі Бахмута Донецької області найближчим часом малоймовірні, при цьому найінтенсивніші бої вже позаду. Приблизно в середині грудня російські військові та найманці з ПВК Вагнера посилили кількість піхотних атак на позиції навколо міста, але піхоті надавали дуже незначну підтримку.

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