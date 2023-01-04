Росія може піти в наступ на Донбасі, Запоріжжі і "помацати" Харківщину - Арестович

Пропаганда агресора Росії буде запущена на повну силу для того, щоб виправдати війну проти України, сказав радник Офісу президента Олексій Арестович.

Росія, швидше за все, кине всі сили на захоплення Донецької та Луганської областей - Арестович / Колаж УНІАН, Міноборони РФ

Окупант Росія в рамках нового наступу на Україну може піти в атаку на Запорізькому, Донецькому з Луганським напрямках і спробувати промацати ситуацію на Харківщині. Однак, найімовірніше, що загарбники кинуть всі свої сили на Донбас. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

В ефірі YouTube-каналу Фейгін Live він розповів про те, що російська окупаційна армія може піти в наступ на Запорізькому, Донецькому та Луганському напрямках. Не виключена спроба "помацати" Харківський напрямок.

Втім, найбільш вірогідним сценарієм виглядає закидання всіх сил на Донецький і Луганський напрямки.

Тоді російська пропаганда буде працювати на повну, щоб виправдати цілі так званої "спецоперації".

"Мовляв, давайте все кинемо на Донецьку і Луганську області, відіб'ємо їх, якщо вийде. І тоді вони зможуть оголосити, що це і були цілі "спецоперації", що рятували "ЛНР" і "ДНР", а ось цей захід під Київ, Чернігів, Суми, Херсон — це потрібно було, щоб розгромити "підступні" угруповання НАТО, які вже були готові атакувати нещасні "ДНР", "ЛНР", Крим. Ми розгромили їх, відійшли, ось зараз захищаємо кордони, а брали ми чотири області до складу для того, щоб було чим торгуватися, щоб Захід знав", - підкреслив Олексій Арестович.

Війна Росії проти України

Американський дипломат, колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер вважає, що війна триватиме протягом 2023 року.

Реальні перемовини між Києвом і Москвою можуть трапитися, якщо окупанти потерпатимуть поразок на полі бою. Але для цього ЗСУ потрібно буде розбити російські війська.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що армія України продовжує своє просування в регіоні. Українські війська взяли під вогневий контроль стратегічну трасу Сватове-Кремінна. У такій ситуації окупанти стикаються з великими проблемами в логістиці.

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник вважає, що як тільки замерзне грунт, війська РФ підуть на Харків. На думку військового, вони атакуватимуть силами мобілізованих. Сили оборони України будуть відбивати наступ.

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