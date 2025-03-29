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Тепер гроші отримувати значно легше: Кабмін спростив процедуру для пенсіонерів

Даяна Швець
29 березня 2025, 01:00
19
Уряд усунув безглузді бюрократичні перепони.
Тепер гроші отримувати значно легше: Кабмін спростив процедуру для пенсіонерів
Що потрібно для збереження виплат/ колаж Главред, фото УНІАН

Головне:

  • Як отримати пенсію за кордоном або на окупованій території
  • Чому тепер українці за кордоном зможуть отримувати пенсії простіше

Кабінет Міністрів України запровадив єдині правила для нарахування пенсій літнім людям, які є внутрішньо переміщеними особами (ВПО), проживають за кордоном або перебувають на тимчасово окупованих територіях. Водночас, для отримання виплат їм необхідно дотримуватись додаткових вимог.

Зміни відбулися через складнощі, з якими стикалися пенсіонери цих категорій під час отримання коштів. У Міністерстві соціальної політики пояснили, що нововведення спрямовані на створення рівних умов для всіх громадян.

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"Для врегулювання ситуації Уряд ухвалив зміни, які встановлюють єдині умови виплати пенсій для всіх громадян України, незалежно від їх місцезнаходження: в Україні, на ТОТ чи за кордоном", — йдеться у повідомленні.

Тепер пенсії можна отримувати на рахунки будь-якого українського банку, а не лише в Ощадбанку, як це було раніше.

Для пенсіонерів, які тимчасово перебувають за кордоном або на окупованих територіях, діють спеціальні умови:

  • Щоб зберегти право на виплати, вони мають щороку проходити фізичну ідентифікацію до 31 грудня.
  • Ті, хто залишився в окупації, можуть замість ідентифікації здійснювати хоча б одну фінансову операцію на своєму рахунку кожні шість місяців.
Які документи треба подати для виходу на пенсію
Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Пенсії в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, з 1 березня 2025 року в Україні провели щорічне підвищення пенсій - понад 10 мільйонів людей похилого віку, отримали підвищені виплати приблизно на 11,5%.

Пресслужба Пенсійного фонду України пояснила, кому чекати особливої надбавки до пенсії. Загалом 629 тисяч пенсіонерів певної категорії отримають підвищені виплати.

Однак деякі пенсіонери отримають менші пенсії після індексації. Вся справа в тому, що враховується не лише додатковий стаж, а й рівень заробітку.

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Що за відомство Мінсоцполітики?

Міністерство соціальної політики України (рос. Міністерство соціальної політики України) - державний орган виконавчої влади України, що працює у сфері соціальної політики, загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, волонтерської діяльності, з питань сім'ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, усиновлення та захисту прав дітей, запобігання насильству в сім'ї, протидії торгівлі людьми, а також захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, що повернулися до України, забезпечення рівних прав і можливостей для дітей, які повернулися, та у сфері соціального захисту.

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