Тепер гроші отримувати значно легше: Кабмін спростив процедуру для пенсіонерів

Уряд усунув безглузді бюрократичні перепони.

https://glavred.net/economics/teper-dengi-poluchat-znachitelno-legche-kabmin-uprostil-proceduru-dlya-pensionerov-10651223.html Посилання скопійоване

Що потрібно для збереження виплат/ колаж Главред, фото УНІАН

Головне:

Як отримати пенсію за кордоном або на окупованій території

Чому тепер українці за кордоном зможуть отримувати пенсії простіше

Кабінет Міністрів України запровадив єдині правила для нарахування пенсій літнім людям, які є внутрішньо переміщеними особами (ВПО), проживають за кордоном або перебувають на тимчасово окупованих територіях. Водночас, для отримання виплат їм необхідно дотримуватись додаткових вимог.

Зміни відбулися через складнощі, з якими стикалися пенсіонери цих категорій під час отримання коштів. У Міністерстві соціальної політики пояснили, що нововведення спрямовані на створення рівних умов для всіх громадян.

відео дня

"Для врегулювання ситуації Уряд ухвалив зміни, які встановлюють єдині умови виплати пенсій для всіх громадян України, незалежно від їх місцезнаходження: в Україні, на ТОТ чи за кордоном", — йдеться у повідомленні.

Тепер пенсії можна отримувати на рахунки будь-якого українського банку, а не лише в Ощадбанку, як це було раніше.

Для пенсіонерів, які тимчасово перебувають за кордоном або на окупованих територіях, діють спеціальні умови:

Щоб зберегти право на виплати, вони мають щороку проходити фізичну ідентифікацію до 31 грудня.

Ті, хто залишився в окупації, можуть замість ідентифікації здійснювати хоча б одну фінансову операцію на своєму рахунку кожні шість місяців.

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Пенсії в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, з 1 березня 2025 року в Україні провели щорічне підвищення пенсій - понад 10 мільйонів людей похилого віку, отримали підвищені виплати приблизно на 11,5%.

Пресслужба Пенсійного фонду України пояснила, кому чекати особливої надбавки до пенсії. Загалом 629 тисяч пенсіонерів певної категорії отримають підвищені виплати.

Однак деякі пенсіонери отримають менші пенсії після індексації. Вся справа в тому, що враховується не лише додатковий стаж, а й рівень заробітку.

Більше економічних новин:

Що за відомство Мінсоцполітики? Міністерство соціальної політики України (рос. Міністерство соціальної політики України) - державний орган виконавчої влади України, що працює у сфері соціальної політики, загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, волонтерської діяльності, з питань сім'ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, усиновлення та захисту прав дітей, запобігання насильству в сім'ї, протидії торгівлі людьми, а також захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, що повернулися до України, забезпечення рівних прав і можливостей для дітей, які повернулися, та у сфері соціального захисту.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред