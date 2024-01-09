Нафтобазу та енергооб'єкт в Орлі атакувало ГУР - ЗМІ

Головне управління розвідки Міністерства оборони України та волонтери провели спецоперацію у російському місті Орел, де були атаковані два об'єкти.

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Військова розвідка атакувала об'єкти агресора Росії в Орлі / Колаж: Главред, фото: соцмережі

Нафтобаза і енергетичний об'єкт в російському місті Орел були атаковані Головним управлінням розвідки Міноборони України та волонтерами. Вони провели спеціальну операцію.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на своє джерело в розвідці, за атакою на два об'єкти ворога в місті Орел країни-агресора Російської Федерації, стоять ГУР і українські волонтери.

Співрозмовник журналістів також підкреслив, що спецоперацію провели у співпраці з Міністерством цифрової трансформації та фондом Повернись Живим.

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Нагадаємо, Telegram-канал Mash також повідомляв, що три дрони нібито ЗСУ 9 січня були збиті над Курськом.

"Три дрони ЗСУ збили в небі над Курськом. За нашою інформацією, всі вони летіли в район міжнародного аеропорту ім. Гуревича", - писали росіяни.

Вибухи в Орлі

У вівторок, 9 січня, у місті Орел у Росії прогриміли вибухи. Російські жителі поскаржилися на атаку безпілотників.

Пропагандисти в Telegram повідомили, що на території нафтобази Орелнафтопродукт і енергетичної компанії Ореленерго впали БПЛА.

Уточнювалося, що один з дронів потрапив по резервуару з паливом, який знаходився на території нафтобази.

Також повідомлялося, що дрон-камікадзе впав біля ФДМ Мостове дорожнє підприємство у Маслозаводському провулку.

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