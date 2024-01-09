Нафтобазу та енергооб'єкт в Орлі атакувало ГУР - ЗМІ

Нафтобаза і енергетичний об'єкт в російському місті Орел були атаковані Головним управлінням розвідки Міноборони України та волонтерами. Вони провели спеціальну операцію.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на своє джерело в розвідці, за атакою на два об'єкти ворога в місті Орел країни-агресора Російської Федерації, стоять ГУР і українські волонтери.
Співрозмовник журналістів також підкреслив, що спецоперацію провели у співпраці з Міністерством цифрової трансформації та фондом Повернись Живим.
Нагадаємо, Telegram-канал Mash також повідомляв, що три дрони нібито ЗСУ 9 січня були збиті над Курськом.
"Три дрони ЗСУ збили в небі над Курськом. За нашою інформацією, всі вони летіли в район міжнародного аеропорту ім. Гуревича", - писали росіяни.
Вибухи в Орлі
У вівторок, 9 січня, у місті Орел у Росії прогриміли вибухи. Російські жителі поскаржилися на атаку безпілотників.
Пропагандисти в Telegram повідомили, що на території нафтобази Орелнафтопродукт і енергетичної компанії Ореленерго впали БПЛА.
Уточнювалося, що один з дронів потрапив по резервуару з паливом, який знаходився на території нафтобази.
Також повідомлялося, що дрон-камікадзе впав біля ФДМ Мостове дорожнє підприємство у Маслозаводському провулку.
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