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У низці областей оголосили тривогу: окупанти атакують Україну "Шахедами" з двох напрямків - Ігнат

28 березня 2023, 00:04
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці були вибухи. Попередньо – в Оболонському та Святошинському районах.
У низці областей оголосили тривогу: окупанти атакують Україну 'Шахедами' з двох напрямків - Ігнат
Окупанти атакують Україну "Шахедами" / pixabay.com, Telegram

Увечері 27 березня в Києві та кількох областях України почалася повітряна тривога. Російські окупаційні війська почали атакувати українські міста іранськими дронами-камікадзе.

Як зазначив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, українські захисники збивають ворожі повітряні цілі, які загарбники пустили з двох напрямків.

"Відбувається те, що завжди. Час від часу ворог атакує Україну "Шахедами-136" або "Шахедами-131". Атакують з півночі та південно-східного напрямку. Це Брянська область, а також східне узбережжя Азовського моря. Там група "Шахедів" і там група "Шахедів", - розповів Ігнат.

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За його словами, українські захисники полюють за ворожими дронами. При цьому, як підкреслив спікер Повітряних сил ЗСУ, якщо українці почують вибухи, то це означатиме, що працюють системи ППО, але можуть бути і "прильоти".

"Вже є певні результати, кілька "Шахедів" знищено в Київській області, з Чернігівської області вони полетіли. І в Дніпропетровській області теж, за попередньою інформацією, є збиття", - зазначив він.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці були вибухи. Попередньо – в Оболонському та Святошинському районах.

"Всі служби слідують на місце. Подробиці – згодом", - написав він у Telegram.

Також він повідомив, що у Святошинському районі столиці палає приміщення магазину. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

Нагадаємо, що у ніч на п'ятницю, 24 березня, країна-окупант Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. Внаслідок ворожого обстрілу безпілотниками іранського виробництва у Кривому Розі зафіксовано влучення. Як зазначив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, внаслідок атаки "шахедами" у Кривому Розі немає загиблих або поранених.

Окрім того, у ніч на 22 березня російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва типу Shahed. Ворожі "Шахеди" зафіксували у низці регіонів України. Під час нічної атаки росіян отримав пошкодження один з об'єктів інфраструктури в Житомирській області.

Пізніше стало відомо, що в результаті нічної атаки дронів 22 березня у місті Ржищів Київської області пошкоджено гуртожитки та ліцей.

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