"Букет з ракет та дронів": Ігнат розповів про нову тактику обстрілу окупантів

За словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, під час атаки ворог використовував різні літаки, включаючи МіГ-31.

Спікер ПС ЗСУ Юрій Гнат / колаж фото Міноборони РФ, скріншот з відео

За словами спікера Повітряних сил Юрія Гната, під час чергової масової атаки на Україну 9 березня російські окупанти випустили 81 ракету. Про це в ефірі "24 каналу" розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

За його словами, вороги вперше використовували для обстрілу нашої країни настільки різні типи ракет.

Цього разу, за словами Ігната, російські окупанти випустили по українській території:

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28 крилатих ракет повітряного базування Х-101 / Х-555;

20 крилатих ракет морського базування "Калібр" з трьох носіїв;

6 крилатих ракет повітряного базування X-22;

6 крилатих ракет повітряного базування Х-47 "Кинджал";

8 керованих авіаційних ракет: 2 - Х-31П; 6 – X-59;

13 зенітних керованих ракет С-300 по прифронтовій території.

Плюс, стверджує спікер ПС ЗСУ, було зафіксовано вісім пусків іранських дронів-камікадзе моделі Shahed-136/131.

"Бачимо, який букет з ракет і БПЛА нам приготував противник цієї ночі", — сказали Ігнат.

За його словами, українській системі ППО вдалося збити 34 крилаті ракети, а 8 керованих російських ракет Х-31П і Х-59 не потрапили туди, куди їх запускали окупанти.

При цьому, на жаль, каже Ігнат, Українська ППО поки не може збивати ракети Х-22, "кинджал" і з-300.

"Поки у нас немає коштів, здатних протистояти такій зброї, тому вона становить для нас загрозу", — підсумував він.

Масована ракетна атака по Україні 9 березня

Країна-агресор Росія масово атакувала Україну ракетами в ніч на четвер, 9 березня. У Києві та 12 областях України під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Подекуди вибухи були пов'язані з роботою протиповітряної оборони, проте в багатьох областях і Києві були "Прильоти".

Під час повітряної тривоги вибухи прогриміли в Київській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Львівській, Тернопільській, Дніпропетровській, Одеській областях, Харкові та Запоріжжі. Пізніше також сталися вибухи в Луцьку, Рівному, Дніпрі, Кривому Розі та Кіровоградській областях. У деяких областях були Прильоти, в інших працювала протиповітряна оборона.

У столиці через масовий ракетний удар без світла тимчасово залишилися приблизно 15% киян, 40% - поки без опалення.

В результаті ракетної атаки вже відомо про шістьох загиблих. П'ятеро людей загинули під завалами власного будинку на Львівщині, ще одна людина – у Дніпропетровській області. Також є постраждалі і руйнування.

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