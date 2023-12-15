'Не забирають трупи': Defense Express назвали шокуючу цифру втрат росіян

Ворог зазнає величезних втрат у війні проти України, але офіційні дані не відображають реальних цифр.

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Аналітики назвали кількість втрат серед окупантів / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, ua.depositphotos.com

Навіть при врахуванні призову за частковою мобілізацією та контрактників, загальна кількість окупантів становить 1 млн 146 тисяч. Проте лише 617 тисяч з них перебувають на фронті. Про це повідомив головний редактор видання Defense Express Олег Катков в ефірі "Еспресо".

Зазначивши, що не всі втрати окупантів включені до статистики, він розглянув різні складові цифр: чисельність призваних за частковою мобілізацією, контрактників та кількість осіб на фронті. За його розрахунками, загальна кількість загарбників досягає понад мільйон осіб, але лише 617 тисяч з них наразі перебувають на фронті. Тобто ще понад півмільйона осіб є неактивними військовиками.

"Була відома кількість призваних росіян за часткової мобілізації – це 300 тис. Путін у вчорашньому виступі 14 грудня заявив, що наразі на фронті перебуває 617 тис. особового складу армії РФ, також сказав про "добровольців", тобто осіб, які підписали контракт протягом 2023 року, а це 486 тис. А тепер можемо взяти ці цифри та порахувати, чого не вистачає, бо за словами Путіна зараз на фронті лише 617 тис. І починаючи з літа 2022 року від Генштабу ЗСУ було відомо, що загальна кількість російського угруповання в Україні складає 330 тис. До цієї цифри можна додати лише єдине число відносно втрат з боку РФ – 30 тис. на той час за зведенням Генштабу", - підрахував Катков.

відео дня

За його обчисленнями, загальна кількість втрат окупантів складає близько 529 тис. Однак ця цифра може бути навіть вищою через недоліки в російській статистиці та інші фактори, що не враховуються у статистиці РФ.

"Тобто за калькуляцією 529 тис. складають втрати окупантів. Понад пів мільйона об'єктивно є втратами. І цей параметр можна вважити лише як "від", бо не включені втрати примусово мобілізованих на окупованій частині України, де призивалося все чоловіче населення. Далі питання: а чи були прораховані втрати ПВК "Вагнер"? Тобто мова на 100% про понад пів мільйона. Ще також не включені цифри, які просто не вкладаються у російську статистику через те, що на багатьох відео окупантів бачимо, що вони не забирають трупи своїх побратимів з позицій", - додав він.

Катков підкреслив, що дані про втрати ПВК "Вагнер" та інші не включені в офіційну російську статистику через різні обставини, включаючи небажання військового керівництва оголошувати деякі втрати та забирати трупи з поля бою. Ймовірно, загальна кількість втрат може перевищувати пів мільйона осіб, але офіційні цифри не відображають цю реальність.

Війна в Україні

Нагадаємо, в Кремлі поки немає планів продовжувати війну у 2025 році. Проте, за підсумками 2024 року плани можуть бути скориговані, враховуючи економічну ситуацію та політичний тиск.

Також окупанти використовують мобільні групи для прориву з промислової зони в приватний житловий сектор Авдіївки. Активні бої відбуваються на вулицях Колосова та у садовому товаристві "Виноградники".

Як повідомляв Главред, росіяни хочуть захопити Мар'їнку, Донецької області, як перший крок для подальшого просування на захід у напрямку Курахового. Хоча бої за контроль над Мар'їнкою і прилеглими районами тривають, прорив ворога в цьому є малоймовірним.

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