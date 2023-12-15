УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Не забирають трупи": Defense Express назвали шокуючу цифру втрат росіян

Руслана Заклінська
15 грудня 2023, 18:46
Ворог зазнає величезних втрат у війні проти України, але офіційні дані не відображають реальних цифр.
'Не забирають трупи': Defense Express назвали шокуючу цифру втрат росіян
Аналітики назвали кількість втрат серед окупантів / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, ua.depositphotos.com

Навіть при врахуванні призову за частковою мобілізацією та контрактників, загальна кількість окупантів становить 1 млн 146 тисяч. Проте лише 617 тисяч з них перебувають на фронті. Про це повідомив головний редактор видання Defense Express Олег Катков в ефірі "Еспресо".

Зазначивши, що не всі втрати окупантів включені до статистики, він розглянув різні складові цифр: чисельність призваних за частковою мобілізацією, контрактників та кількість осіб на фронті. За його розрахунками, загальна кількість загарбників досягає понад мільйон осіб, але лише 617 тисяч з них наразі перебувають на фронті. Тобто ще понад півмільйона осіб є неактивними військовиками.

"Була відома кількість призваних росіян за часткової мобілізації – це 300 тис. Путін у вчорашньому виступі 14 грудня заявив, що наразі на фронті перебуває 617 тис. особового складу армії РФ, також сказав про "добровольців", тобто осіб, які підписали контракт протягом 2023 року, а це 486 тис. А тепер можемо взяти ці цифри та порахувати, чого не вистачає, бо за словами Путіна зараз на фронті лише 617 тис. І починаючи з літа 2022 року від Генштабу ЗСУ було відомо, що загальна кількість російського угруповання в Україні складає 330 тис. До цієї цифри можна додати лише єдине число відносно втрат з боку РФ – 30 тис. на той час за зведенням Генштабу", - підрахував Катков.

відео дня

За його обчисленнями, загальна кількість втрат окупантів складає близько 529 тис. Однак ця цифра може бути навіть вищою через недоліки в російській статистиці та інші фактори, що не враховуються у статистиці РФ.

"Тобто за калькуляцією 529 тис. складають втрати окупантів. Понад пів мільйона об'єктивно є втратами. І цей параметр можна вважити лише як "від", бо не включені втрати примусово мобілізованих на окупованій частині України, де призивалося все чоловіче населення. Далі питання: а чи були прораховані втрати ПВК "Вагнер"? Тобто мова на 100% про понад пів мільйона. Ще також не включені цифри, які просто не вкладаються у російську статистику через те, що на багатьох відео окупантів бачимо, що вони не забирають трупи своїх побратимів з позицій", - додав він.

Катков підкреслив, що дані про втрати ПВК "Вагнер" та інші не включені в офіційну російську статистику через різні обставини, включаючи небажання військового керівництва оголошувати деякі втрати та забирати трупи з поля бою. Ймовірно, загальна кількість втрат може перевищувати пів мільйона осіб, але офіційні цифри не відображають цю реальність.

Війна в Україні

Нагадаємо, в Кремлі поки немає планів продовжувати війну у 2025 році. Проте, за підсумками 2024 року плани можуть бути скориговані, враховуючи економічну ситуацію та політичний тиск.

Також окупанти використовують мобільні групи для прориву з промислової зони в приватний житловий сектор Авдіївки. Активні бої відбуваються на вулицях Колосова та у садовому товаристві "Виноградники".

Як повідомляв Главред, росіяни хочуть захопити Мар'їнку, Донецької області, як перший крок для подальшого просування на захід у напрямку Курахового. Хоча бої за контроль над Мар'їнкою і прилеглими районами тривають, прорив ворога в цьому є малоймовірним.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні російські війська війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Загрожуватимуть ЗСУ: військовий експерт назвав основне завдання росіян на зиму

Загрожуватимуть ЗСУ: військовий експерт назвав основне завдання росіян на зиму

19:45 Україна
Вдарить -10: які області засипатиме мокрим снігом

Вдарить -10: які області засипатиме мокрим снігом

19:24 Синоптик
Вибух у сільраді: стало відомо, чому депутат так вирішив помститися голові ОТГ

Вибух у сільраді: стало відомо, чому депутат так вирішив помститися голові ОТГ

18:21 Україна
Всі головні новини

Останні новини

19:45

Загрожуватимуть ЗСУ: військовий експерт назвав основне завдання росіян на зиму

19:44

Чи зменшить Захід допомогу Україні у 2024 році?Погляд

19:24

Вдарить -10: які області засипатиме мокрим снігом

19:11

Гороскоп на завтра 16 грудня 2023: Козерогу - одужання, Тельцу - заздрощі

18:53

"Вони будуть атакувати": названо цілі нових ракетних ударів РФ по Києву

Гороскоп на 2024 рік від Влада Росса: які подарунки і неприємності принесе рік ДраконаГороскоп на 2024 рік від Влада Росса: які подарунки і неприємності принесе рік Дракона
18:46

"Не забирають трупи": Defense Express назвали шокуючу цифру втрат росіян

18:30

Найголовніша проблема для Байдена: експерт проаналізував візит Зеленського до США

18:21

Вибух у сільраді: стало відомо, чому депутат так вирішив помститися голові ОТГ

18:14

Дозволив суд: поляки повертаються до блокування кордону з Україною

Реклама
18:00

"Ми це виправимо": Зеленський звернувся до чиновників та пообіцяв ретельніше контролювати їх

17:48

Війна до 2025 року: в ГУР назвали головну мету окупантів РФ

17:12

Щастя чекатиме за кожним кутом: трьом знакам зодіака пощастить у січні

17:09

"Забруднили себе у війні": чи може гаряча фаза війни завершитися в 2024 році - Клочок

17:07

Вуличні бої в Авдіївці: окупанти захопили промку і прориваються далі - експерт

16:42

ЗСУ ведуть важкі бої з окупантами за Мар'їнку: у розвідці розповіли про просування

16:39

Фонд ЄС для України на €50 млрд: в Орбана висунули нову вимогу

16:24

На Україну чекає складна зима, підтримка Заходу впала на 90% - Die Zeit

16:18

Не лише для захоплення територій: ГУР розкрило справжні наміри наступу Росії

16:18

В Україну влітає повітря з Атлантики: прогноз погоди на вихідні

16:10

Є вдома у кожного і навіть лікує від хвороб: лікарі назвали найкориснішу кашу

Реклама
15:43

Удари Кинджалами по Україні: у ЗСУ назвали, скільки ракет готова застосувати РФ

15:32

Несподівана смерть: 30-річний бразильський співак помер прямо на сцені

15:27

Що покласти в гаманець 16 грудня, щоб захистити гроші від втрати: прикмети

15:13

Україна здатна перемогти Росію протягом трьох років: в Естонії назвали сценарій

14:59

Скільки населення залишиться в Україні після війни: демограф розкрив "шалене число"

14:45

Загроза захоплення РФ Дніпра і Харкова: генерал-лейтенант дав тривожний прогноз

14:28

"Мати-року" Лорак здивувалася дивній витівці 12-річної донькиВідео

14:18

"Знадобилась 1 ніч і сірник": стали відомі деталі потужного вибуху у Воронежі

14:03

Помер актор з серіалу "Баффі - винищувачка вампірів"

13:59

Росія спроможна вести війну ще у 2024 році: експерт розкрив, на що розраховують росіяни

13:49

Орбан "розморозить" 50 млрд євро для України: "друг Путіна" висунув вимогу

13:43

1+1 media та Yakaboo оголосили про партнерство - заради літератури та військових

13:41

У вчорашньому рішенні Євросоюзу прекрасно всеПогляд

13:32

Військова допомога Україні: у Білому домі жорстко розкритикували дії республіканців

13:24

Десятки поранених: на Закарпатті депутат підірвав гранати в будівлі сільради

13:12

Тему конфлікту між Залужним та Зеленським може підігрівати Порошенко – блогер

13:05

Росіяни обстріляли ТЕС: без електроенергії 445 населених пунктів

12:41

РФ влаштовує по 80 штурмів: генерал ЗСУ назвав "найгарячіші" точки фронту

12:37

Київстар запрацював, але проблеми ще не закінчилися: відомі подробиці

12:35

Підірвали вантажний потяг росіян: деталі зухвалої операції партизан в Мелітополі

Реклама
12:33

Путін розмріявся про припинення допомоги Україні: у США влаштували йому рознос

12:19

Церковне свято 16 грудня: що заборонено в день пам'яті блаженної Феофанії і пророка Агея

12:19

У Міноборони триває процес очищення

12:09

Шуляк обрали головою партії "Слуга народу" на другий термін

12:08

Лише люди з дуже високим IQ зможуть знайти число "580" - складна оптична ілюзія

12:01

Шольц придумав хитрий трюк, щоб обійти вето Орбана в ЄС щодо України - ЗМІ

11:54

Favbet Foundation передали підрозділу "Киянина" бус для виконання завдань на передовій

11:38

Цирк від РФ в окупації: на "виборах Путіна" дозволять голосувати без паспорта - ЗСУ

11:27

50 мільярдів євро для України: стало відомо, коли пройде повторне голосування ЄС

11:20

Жорстка "модняшка-няшка": дочка Лорак з обмеженим словниковим запасом показала шопінг з мамою-зрадницеюВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Персони
Кирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новини
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти