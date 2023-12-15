Вуличні бої в Авдіївці: окупанти захопили промку і прориваються далі - експерт

За словами експерта, головне завдання російського командування на Авдіївському напрямку - це оточення Сил оборони України і захоплення Авдіївки.

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Ситуація в Авдіївці напружена / Колаж Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Військовий експерт та співголова Громадської організації "Права Справа" Дмитро Снєгирьов наголосив, що окупанти використовують тактику мобільних груп, намагаючись з боями прорватись з промислової зони в приватний житловий сектор Авдіївки. Станом на сьогодні, 15 грудня, активні бої відбуваються на вулицях Колосова та у садовому товаристві "Виноградники". Про це експерт повідомив під час ефіру на каналі Еспресо.

"Ситуація в Авдіївці напружена. Окупанти намагаються продавити оборону ЗСУ одночасно по декількох напрямках. Атаки ведуться з району населеного пункту Степове. Протягом останнього тижня в районі Степового були тактичні успіхи ЗСУ і нам вдалося значно покращити позиції, натомість противник атакує як на східних околицях цього населеного пункту, так і завдаються удари з трьох напрямків. Основні завдання окупаційних військ – прорив до населеного пункту Бердичі та вихід на локації ЗСУ в районі Ласточкиного. Ситуація складна", - прокоментував військовий експерт.

Дмитро Снєгирьов зазначив, що окупанти захопили промислову зону Авдіївки та зараз вони активно використовують тактику мобільних груп. Їх тактика передбачає, що загарбники, виходячи з промислової зони, намагаються прорватися в приватний житловий сектор Авдіївки.

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Експерт відзначає також використання тактики, яку вже використовувала приватна військова компанія "Вагнер". Вона включає дії груп з 8-15 осіб, які, використовуючи чисельну перевагу, звужують лінію фронту та створюють можливості для прориву укріплень позицій Збройних Сил України на окремих ділянках фронту.

"Наразі бої точаться на рівні вулиці Колосова та садового товариства "Виноградники". Важка ситуація в районі Авдіївського коксохіму, але ця територія повністю під контролем ЗСУ. Були спроби окупантів активізувати дії з залученням важкої бронетехніки в районі териконів та очисних споруд", - зауважив Дмитро Снєгирьов.

Аналітик вказує на те, що напередовій не відбулося змін. У зоні Водяного противник спробував напасти на 9-й квартал, що є житловим районом Авдіївки, але тактичних переміщень не відбулося. Схожа ситуація зафіксована в районі Опитного, де лінія фронту залишається незмінною.

Снєгирьов робить висновок, що головне завдання окупантів у районі Авдіївки - це спроба створити оперативне оточення Збройних Сил України. Проте наразі ширина коридору складає від 6 до 6,5 км, що дозволяє Збройним Силам України забезпечувати підвезення бойових комплектів, евакуацію поранених та проведення ротації особового складу.

Наступ росіян на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська продовжили наступ у районі Авдіївки Донецької області 14 грудня. Ворог просунувся на південь від залізничної колії, розташованої на північний захід від Степового, повідомили в Інституті вивчення війни.

Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив 15 грудня, що сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів на напрямку Авдіївки, де ворог намагається оточити місто.

Російські війська не в змозі продовжити наступ для захоплення Авдіївки чи Куп'янська через обмежені ресурси, стверджує колишній глава Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж. Він наголошує, що противник залишається активним у районі Степового та фокусує свої зусилля на просуванні в напрямку Авдіївського коксохімкомбінату.

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