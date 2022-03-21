Не вдається досягти поставленої мети: окупанти зазнають значних втрат

Війна в Україні / Facebook / GeneralStaff.ua

Минула 25 доба війни Росії проти України. Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, противник продовжує ведення масштабної збройної агресії проти нашої країни.

Завдання окупантів щодо розгрому угруповань Збройних Сил України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, оточення Києва та встановлення контролю над Лівобережною частиною України не виконані.

Частково ворогові вдалося досягти мети в Донецькому операційному районі та утримати сухопутний коридор у південній частині Херсонської, Запорізької та Донецької областей.

"Ворог протягом минулої доби наносив ракетно-бомбові удари, активно застосовував засоби повітряного нападу", - говоривши в повідомленні.

Слід зазначити, що окупанти зосередили удари по важливих об'єктах цивільної інфраструктури та житлових кварталах населених пунктів, з метою залякування цивільного населення та зниження економічного потенціалу України.

"На Поліському напрямку противник активних наступальних дій не проводив. Закріплюється на захоплених рубежах і проводить підготовку до наступу на Київ. За рахунок активних дій підрозділів Збройних Сил України окупанти на окремих напрямках блоковані", - повідомляє Генштаб.

На Донецькому та Луганському напрямках завдяки вмілим та майстерним діям українських воїнів було успішно відбито сім атак ворога, знищено 12 танків, 9 БМП, 3 автомобілі, близько 170 осіб живої сили. Підрозділи ППО збили 1 ворожий Су-34 і 1 вертоліт окупантів (втрати уточнюються).

Противник продовжує нанесення авіаційних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури Маріуполя, зокрема, металургійному комбінату "Азовсталь". Веде штурмові дії на західних і східних околицях, в напрямку центральної частини міста.

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На Південнобузькому напрямку противник деморалізований, фіксуються нерідкі випадки залишення оборонних позицій, зброї і техніки. Українські захисники і захисниці продовжують мужньо і героїчно стримувати навалу агресора, завдаючи йому значних втрат.

У Генштабі ЗСУ підрахували орієнтовні бойові втрати армії Росії з 24.02 по 20.03:

особовий склад - близько 14700 осіб;

танки - 476;

бойові броньовані машини - 1487;

артилерійські системи - 230;

РСЗВ - 74;

засоби ППО - 44;

літаки - 96;

вертольоти - 118;

автомобільна техніка - 947;

кораблі, катери - 3;

цистерн з ПММ - 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 21;

спеціальна техніка - 12.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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